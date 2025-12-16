Kast propone crear un corredor para devolver a los migrantes a sus países de origen

Kast en su visita a Argentina (EFE)

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso crear un “corredor humanitario” para devolver a los migrantes a su paíse de origen, esto durante una conferencia de prensa ofrecida en Buenos Aires, tras mantener un encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei.

“Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, expresó.

La migración “ha afectado gravemente a nuestra nación, que tenía un nivel de desarrollo económico importante, lo cual la hace atractiva a muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía y que vienen de ahí porque no tienen destino”, precisó.

Según Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile, al menos 300 mil se encuentran en situación irregular.

“Nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar a 300 mil personas o más, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso”, indicó al ser cuestionado sobre su propuesta migratoria.

“La invitación es que, si alguien quiere estar en Chile y está en situación irregular, tome sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo con todos los papeles en regla, como corresponde”, agregó.

Asimismo, dijo que los migrantes irregulares en el país podrían encontrarse “ante alguna autoridad” y “no van a volver a entrar nunca más”.

Igualmente, destacó que en la últimas horas mantuvo conversaciones sobre este tema con los presidentes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Kast defendió durante su campaña medidas como la construcción de muros y vallas en las fronteras del país, el uso de la violencia contra el narcotráfico, una reducción millonaria del gasto público y la expulsión masiva de los migrantes irregulares que se encuentran en Chile.

En su plan, denominado como “Escudo Fronterizo”, con similitudes a la política antiinmigrantes de Donald Trump, defiende la instalación de muros de más de cinco metro de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.

Además, defiende el uso de la fuerza del Estado en la frontera, sancionará a los empleadores que contraten migrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a estas personas. (Con información de EFE)