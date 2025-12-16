Kast se reúne con Milei; anticipa una relación bilateral “como nunca antes se ha visto”

Reunión Kast-Milei (@OPRArgentina/x)

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este martes en Buenos Aires con el presidente de Argentina, Javier Milei y anticipó que habrá una muy buena relación entre ambos países, a niveles “que nunca antes se ha visto”.

“Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto”, expresó Kast a la prensa a las puertas de la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Milei felicitó a Kast por su “glorioso” triunfo electoral el pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo “en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional”, entre otros aspectos.

Asimismo, precisó que la primera visita internacional del chileno haya sido a Argentina “da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

En su pequeña declaración a los medios, el presidente electo indicó que está “en un proceso de recorrer algunos países y viendo como llevar a Chile buenos ejemplos”.

Por su parte, en un comunicado, la Presidencia argentina expuso que Milei participará en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Chile el próximo 11 de marzo y anticipó su voluntad de “avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad” de ambos países.

“Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”, destacó el escrito.

Durante su visita a la Casa Rosada, Kast mantuvo también un encuentro con Luis Caputo, ministro de Economía argentino, y saludó a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia. (Con información de EFE)