¿Quiénes son el Clan del Golfo?: El grupo paramilitar surgido en Colombia y denominado terrorista por parte de EU

Clan del Golfo

El Gobierno de Estados Unidos incluyó al Clan del Golfo, una de las mayores organizaciones criminales de Colombia, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, anunció recientemente el Departamento de Estado estadounidense. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para combatir el crimen transnacional y el narcotráfico de América Latina, fortaleciendo las herramientas legales y financieras para enfrentar grupos que representan una amenaza para la seguridad regional.

El Clan del Golfo, también conocido en algunos informes como Los Urabeños, se ha consolidado con el tiempo como una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia y de la región. Su origen se remonta a la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década de los 2000, cuando excombatientes formaron nuevas estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Esta transformación permitió al grupo consolidar redes de producción y exportación de cocaína con destino a mercados internacionales.

La nueva designación como organización terrorista se basa en el papel que el Clan del Golfo desempeña en actividades como el tráfico de drogas, especialmente cocaína, y el contrabando de personas, incluidas rutas migratorias por zonas como la selva del Darién, región fronteriza entre Colombia y Panamá que es usada por miles de migrantes. Esta decisión permite al gobierno estadounidense aplicar sanciones económicas más estrictas, bloquear activos en su territorio y colaborar con países socios para debilitar las estructuras financieras y operativas del grupo.

Además de narcotráfico, a la organización se le atribuyen otros delitos graves como extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y control territorial mediante violencia, lo que ha contribuido a su expansión en distintas zonas del territorio colombiano. Aunque hay estimaciones variables sobre su tamaño, informes de seguridad sugieren que en los últimos años el grupo ha tenido miles de miembros y presencia en múltiples regiones del país, especialmente en departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba y otros puntos estratégicos para el tráfico de drogas.

La respuesta en Colombia a esta medida ha sido variada: algunos analistas ven la designación como una herramienta adicional para presionar internacionalmente a la organización y dificultar sus operaciones; otros advierten que etiquetar a cárteles como terroristas podría complicar los esfuerzos de seguridad y negociación interna, especialmente si no se acompaña de estrategias eficaces en justicia y desarrollo social.

La medida también pretende ampliar la cooperación internacional entre Estados Unidos, Colombia y otros países de la región para coordinar operaciones conjuntas, compartir inteligencia y aplicar sanciones a redes de apoyo financiero y logístico del clan. Esta coordinación se considera clave dado el alcance transnacional del grupo y sus conexiones con otras organizaciones criminales, incluidas algunas que operan en México y Centroamérica.

Entre los efectos que se esperan de la clasificación como organización terrorista están el aumento de obstáculos legales para que el clan acceda a mercados financieros formales, la imposición de sanciones a sus dirigentes y aliados, y un mayor control sobre sus rutas de lavado de dinero. Estas acciones buscan debilitar la capacidad del grupo para operar con impunidad y limitar sus recursos.

Aunque la asignación representa un paso significativo en la política estadounidense contra el crimen organizado, expertos señalan que la lucha contra grupos como el Clan del Golfo también requiere acciones sostenidas en Colombia y otros países afectados, incluyendo estrategias de desarrollo social, fortalecimiento de instituciones y alternativas económicas para las comunidades que han sufrido los efectos de la violencia y la ilegalidad.