Be Grand expande su presencia en Madrid mientras enfrenta señalamientos por irregularidades en México

La desarrolladora inmobiliaria Be Grand ha consolidado su expansión internacional en Madrid, España, con varios conjuntos residenciales de lujo ubicados en zonas estratégicas de la capital, como Chamberí, Chamartín, Salamanca y el Centro Histórico. Sin embargo, este crecimiento contrasta con diversas polémicas y señalamientos que la empresa ha enfrentado en México, principalmente por presuntas irregularidades ambientales y urbanas.

Expansión de Be Grand en Madrid

En los últimos años, Be Grand ha apostado por el mercado inmobiliario español mediante la rehabilitación y desarrollo de edificios residenciales de alto nivel en algunos de los barrios más exclusivos de Madrid. Entre sus proyectos destacan complejos como Be Grand Santa Engracia, Be Grand El Viso, Be Grand Las Letras, Be Grand Olavide y Be Grand Distrito Salamanca, caracterizados por su diseño contemporáneo, amenidades premium y ubicaciones privilegiadas.

La estrategia de la empresa se ha centrado en rescatar inmuebles históricos y adaptarlos a un concepto de vivienda moderna, orientada tanto a residentes locales como a inversionistas internacionales. Esta expansión forma parte de un plan de crecimiento fuera de México, en un contexto donde el mercado español ha mostrado estabilidad y atractivo para desarrollos de lujo.

Señalamientos y polémicas en México

Mientras Be Grand avanza en Europa, en México la desarrolladora ha sido objeto de críticas y revisiones por parte de autoridades capitalinas. Uno de los casos más notorios se registró en un edificio ubicado en Insurgentes Sur 700, en la Ciudad de México, donde se detectaron descargas ilegales de aguas negras al sistema pluvial, situación que generó afectaciones sanitarias y denuncias vecinales.

Autoridades confirmaron que dichas descargas violaban la normatividad ambiental, lo que derivó en llamados públicos para que la empresa regularizara sus conexiones hidráulicas y cumpliera con las disposiciones vigentes. A raíz de este y otros reportes, el Gobierno de la CDMX exhortó a Be Grand a ajustarse estrictamente a las normas urbanas, ambientales y de impacto urbano.

Además, vecinos de distintas zonas donde se han desarrollado proyectos de la empresa han manifestado inconformidades relacionadas con obras, impacto vial, servicios e infraestructura, sumándose a un clima de cuestionamientos sobre la forma en que algunos desarrollos fueron autorizados o ejecutados.

Un contraste entre crecimiento y controversia

El caso de Be Grand refleja el contraste entre su proyección internacional y los retos que ha enfrentado en su país de origen. Mientras en Madrid la firma impulsa proyectos de lujo y consolida su marca en el mercado europeo, en México continúa bajo la lupa de autoridades y ciudadanos que exigen mayor transparencia y cumplimiento normativo.