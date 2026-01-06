El petróleo “sucio” de Venezuela: ¿por qué dicen que es “pesado” y de mala calidad? (Agencia EFE)

Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, estimadas en 300 mil millones de barriles.

De acuerdo con la Escuela en Gestión de Energía y Petróleo, la mayoría del crudo venezolano es extrapesado, con una gravedad API inferior a 10 ° en algunos casos, lo que lo hace más denso que el agua.

Aunque ha sido catalogado por figuras internacionales como el petróleo más “sucio” del mundo debido a su composición, este crudo tiene características específicas que explican esa percepción.

¿Por qué dicen que el petróleo Venezolano es “pesado” y de mala calidad?

Venezuela posee más del 17 % del total global de petróleo, y la mayor concentración de crudo se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, con variedad de yacimientos en Zulia y otras regiones.

El petróleo venezolano recibe la etiqueta de “pesado” y de baja calidad por varias razones:

Su densidad y viscosidad son muy altas , lo que significa que fluye con dificultad y recuerda a un alquitrán más que a un crudo líquido.

, lo que significa que fluye con dificultad y recuerda a un alquitrán más que a un crudo líquido. Tiene un alto contenido de azufre , lo que exige procesos de refinación complejos y costosos.

, lo que exige procesos de refinación complejos y costosos. Su composición requiere dilución o tratamientos especiales para que pueda ser transportado por oleoductos o refinado.

Donald Trump: describe el petróleo Venezolano cómo “el más sucio del mundo”

Personajes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han descrito públicamente este petróleo como “el más sucio del mundo”.

Sin embargo, su interés por controlar el crudo venezolano fue tal que decidió realizar una intervención en el país, acusando de narcotráfico a su presidente.

Tras la detención de Nicolás Maduro; Trump anunció en conferencia de prensa, qué serían empresas de extracción y refinación de origen estadounidenses, las encargadas de administrar el petróleo de Venezuela, lo que se traduce en el control de los yacimientos de petróleo más grandes del mundo.

Según el New York Times, el crudo venezolano se clasifica entre los más complejos del mundo debido a su alto contenido de azufre y bajo contenido en hidrógeno, lo que complica su refinación con métodos tradicionales.

Además, expertos señalan que, aunque posee gran potencial debido a su volumen de reservas, su extracción y procesamiento son más costosos y complejos que los de crudos ligeros convencionales.

La importancia estratégica del crudo venezolano

Tras la intervención estadounidense en Venezuela, la importancia estratégica del crudo venezolano ha incrementado el interés internacional por su producción y exportación, así como el despliegue de acciones políticas que han tenido consecuencias humanas y geopolíticas.