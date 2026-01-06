Trump se burla de Maduro: “Es un tipo violento y ha matado a millones de personas”

Trump se burla de Maduro (@TomaszJanusz/x)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este martes de la forma en que Nicolás Maduro bailaba mientras la Administración estadounidense intensificaba sus amenazas contra él y aseguró que Maduro “intenta imitarlo”.

“Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas”, indicó Trump durante su discurso ante progresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington.

Según información publicada por The New York Times, los recientes bailes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al ritmo de “no war; yes peace” o “no crazy war” hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del republicano, quien decidió dar luz verde a la operación militar para capturar al líder chavista en la madrugada del sábado.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes antes las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder. (Con información de EFE)