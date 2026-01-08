Trump escala la guerra al narco: anuncia ataques terrestres contra los cárteles, “controlan México”

Trump amenaza a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno se prepara para llevar la ofensiva contra los cárteles de la droga al terreno terrestre, una fase que seguiría a las operaciones marítimas realizadas en el Pacífico y el mar Caribe. El anuncio, formulado sin precisiones operativas, tuvo una mención para México.

El mandatario no presentó calendarios, alcances geográficos o modalidades de intervención, dejando el mensaje en el plano político. Aun así, la declaración marcó una escalada retórica clara respecto de las fases previas, centradas en el ámbito marítimo.

¿Qué dijo Trump sobre un posible ataque terrestre contra narcos en México?

El núcleo del mensaje fue una acusación directa sobre la capacidad de los grupos criminales en territorio mexicano. Trump sostuvo que los cárteles ejercen control en México, una afirmación que es reiterada en el discurso del mandatario estadounidense desde que estaba en campaña.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

La afirmación de una ofensiva terrestre es la novedad en las palabras de Trump, los amagos se vienen arrastrando desde meses antes. El más reciente fue un día después de la operación militar para capturar a Maduro, Trump arremetió contra México.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse porque se están filtrando drogas desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, señaló Trump, que hoy recrudeció la amenaza.

La postura de Sheinbaum ante amenazas de Trump

La presidenta de México ha sido clara en cada amago del presidente estadounidense al asegurar que no aceptará bajo ninguna circunstancia intervenciones, intromisiones o acciones unilaterales desde el extranjero.

“Es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano: cooperación sí, subordinación e intervención, no”, dijo el 6 de enero.