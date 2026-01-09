Cuba afirma no ceder ante la amenaza de EU; “estamos dispuestos a defender el país”

Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez (@Cancilleria_ve/x)

El Gobierno de Cuba aseguró este viernes que no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de Estados Unidos tras las declaraciones de Washington sobre la isla después del bombardeo a Venezuela.

En redes sociales, el canciller Bruno Rodríguez se pronunció al finalizar su participación en un acto de homenaje en Caracas a las víctimas de los ataques estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y personal de inteligencia cubanos.

Asimismo, se dio a conocer el traslado de dos embarcaciones militares estadounidenses del Caribe al norte de Cuba.

“Los cubanos no estamos dispuestos a vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje, ni a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construimos nuestro propio destino, en paz con el resto del mundo”, destacó.

Además, el canciller cubano afirmó este jueves que las revoluciones bolivariana y cubana “serán ejemplo para la liberación de los pueblos” de América.

“Lucharemos juntos y venceremos, la revolución bolivariana y chavista y la revolución cubana, en su destino y en su lucha común, serán ejemplo para la liberación de los pueblos de nuestra América”, agregó.

En los ataques de Estados Unidos fallecieron hasta ahora 100 personas, entre civiles y militares, expuso este miércoles el ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del canciller cubano a Caracas fue el primer contacto de La Habana con Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela ante la incertidumbre de que supondrá para la isla la nueva situación en el país suramericano.

Además de un importante aliado político, Venezuela había sido durante años el primer suministrador energético de Cuba gracias a acuerdos bilaterales por lo que Caracas pagaba con petróleo el envío a su territorio de miles de profesionales de la isla (médicos, profesores, militares y personal de inteligencia). (Con información de EFE)