Cuba niega tener contacto con EU tras llamado de Trump para llegar a un acuerdo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (@AlfreMene37409/x)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, indicó este lunes que “no existen conversaciones con el Gobierno de EU” después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump llamara a La Habana a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, publicó Díaz-Canel en redes sociales.

Asimismo, destacó que el gobierno cubano está dispuesto a “sostener un diálogo serio y responsable” con la actual administración “sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

El líder cubano puntualizó que tan sólo hay “contactos técnicos” entre Cuba y Estados Unidos en el “ámbito migratorio” en base a unos acuerdos bilaterales que La Habana, según el presidente, “cumple escrupulosamente”.

Trump incluyó su llamado a Cuba a negociar un acuerdo con EU en un mensaje en redes sociales este domingo dedicado a la isla donde insistió que no iba a recibir “más petróleo ni dinero” de Venezuela.

“Les sugiero que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, enfatizó el líder republicano.

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba a partir de un acuerdo bilateral, mediante el cual Caracas ha recibido servicios profesionales de la isla (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) a cambio de crudo. (Con información de EFE)