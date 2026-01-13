Choque de embarcaciones en Colombia deja siete muertos y un desaparecido

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez (@AfricaFirsts/X)

Al menos siete personas perdieron la vida, una permanece desaparecida y otra resultó herida tras la colisión de dos embarcaciones ocurrida el pasado fin de semana en una zona rural del municipio de Tumaco, en el Pacífico colombiano, así lo informó este martes la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

“Expreso mis más sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias de las siete personas que perdieron la vida tras el choque de dos lanchas ocurrido en zona rural Tumaco”, publicó Márquez en su cuenta de X.

En su mensaje, solicitó a las autoridades locales y departamentales, así como a la Armada de Colombia “prestar todo el apoyo y acompañamiento necesario a los afectados”.

El accidente ocurrió en aguas del océano Pacífico, a la altura de los ríos Chajal y Mejiicano, donde según información preliminar de autoridades locales, dos embarcaciones chocaron en la noche del domingo.

La Alcaldía Distrital de Tumaco expuso que desde el momento en que se tuvo conocimiento del accidente se activaron los protocolos de emergencia y se mantiene articulación con las autoridades competentes para las labores de búsqueda, rescate, atención humanitaria y los procedimientos legales correspondientes. (Con información de EFE)