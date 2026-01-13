¡Perdió los estribos! Trump insulta y hace gesto obsceno a un trabajador en una planta de Ford

Durante una visita a la planta de Ford Motor Company en el complejo River Rouge, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento controversial al insultar y hacer un gesto obsceno a un trabajador que lo increpó mientras recorría las instalaciones.

¿Qué le gritaron a Donald Trump?

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el empleado gritó desde el piso de la fábrica la frase “pedophile protector” (“protector de pedófilos”) dirigida al mandatario, una acusación vinculada a la polémica por la divulgación de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

Trump, visiblemente molesto por el señalamiento, respondió con el insulto “f* you”** (“que te j*das”) y, mientras se alejaba, levantó el dedo medio en dirección al trabajador, un gesto considerado obsceno.

🚨 BOOM! President Trump FLIPS OFF and mouths "F- YOU" to a heckler at the Ford plant



Trump plays no games anymore!



The left is going to hate this 🤣pic.twitter.com/lJKUUA1Vkz — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 13, 2026

¿Qué originó la reacción de Trump?

El intercambio se produjo en medio de un clima de tensión política por las críticas hacia la administración estadounidense respecto a la publicación de archivos judiciales sensibles, un tema que ha sido utilizado por manifestantes y opositores para confrontar al presidente en actos públicos.

Respuesta oficial y contexto del evento

Tras la viralización del video, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron el incidente y defendieron la reacción del mandatario, al asegurar que se trató de una respuesta directa ante una provocación e insultos personales.

La visita de Trump a la planta de Ford formaba parte de una gira por Michigan para promover la manufactura estadounidense y destacar la importancia de la industria automotriz, además de su participación en un evento empresarial en la ciudad de Detroit.

Polémica en redes y medios

El episodio generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, donde se cuestionó el comportamiento del presidente durante un acto público frente a trabajadores, reavivando el debate sobre su estilo confrontativo y su conducta en eventos oficiales.