Trump sostiene llamada con Delcy Rodríguez; “es una persona fantástica”, aseguró

Llamada Rodríguez-Trump (Especial)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, a quien definió como “una persona fantástica”.

“Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, expresó Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Asimismo, destacó que la llamada fue “larga”, que abordaron “muchos temas” y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.

Fuentes diplomáticas venezolanas confirmaron a medios que la conversación fue “muy extensa y buena” y con un tono “excelente” entre ambos mandatarios, que están trabajando conjuntamente en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años.

Por su parte, la mandataria chavista indicó en Telegram que en la plática telefónica abordaron una “agenda de trabajo bilateral” y los “asuntos pendientes” entre ambos Gobiernos.

“El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo”, finalizó.

Esta conversación entre ambos presidentes se da tan solo un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, que hasta el momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela. (Con información de EFE)