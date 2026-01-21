El sur de EU se prepara para una tormenta de nieve que alerta a las autoridades

Tormenta de nieve en Texas (@NormaOrtizRodr4/x)

Siete estados del sur de EU, incluyendo Texas, se preparan para la llegada de una tormenta de nieve este fin de semana, lo cual ha puesto en alerta a las autoridades locales.

Según las predicciones del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), se espera que una tormenta invernal de gran alcance genere fuertes nevadas, aguanieves y lluvia peligrosa en un área que va desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del sur hasta el centro-sur del país a partir de este viernes.

Asimismo, la tormenta afectará a los residentes de Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee.

En Texas, la agencia emitió una alerta para toda la región central y norte del estado que entrará en vigor a partir del viernes en la tarde hasta el sábado en la noche.

En el anuncio, el NWS avisa que las carreteras, “especialmente puentes y pasos elevados” probablemente “se volverán peligrosas” debido a las temperaturas. A su vez, destacan que la acumulación de hielo en líneas eléctricas traerá la posibilidad de “cortes de energía”.

“El frío extremo se volverá una amenaza para la vida y probablemente dañará tuberías sin protección, además de poner en riesgo al ganado”, agregó el centro.

Por su parte, el gobernador texano, Greg Abbott, implementó este martes estado de emergencia y alertó a las diferentes agencias gubernamentales para responder frente a la tormenta.

Además, el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), organismo encargado de gestionar la mayor parte de la red eléctrica del estado, comentó en un comunicado este lunes que prevé tener un suministro suficiente.

“ERCOT continuará desplegando todos los recursos disponibles para gestionar la red de manera confiable y coordinar estrechamente con la Comisión de Servicios Públicos, los proveedores de generación y las empresas de transmisión”, puntualizó en un comunicado.

Crisis energética en 2021

En 2021, la tormenta invernal Uri, provocó la peor crisis energética en Texas, dejando más de 4.5 millones de habitantes sin electricidad, algunos hasta por una semana. Las bajas temperaturas también afectaron el suministro de agua, dejando a miles sin acceso al líquido vital. Al menos 246 personas perdieron la vida tras el paso del fenómeno, según cifras oficiales. (Con información de EFE)