Guatemala detiene a 26 personas por asesinato de 10 policías en ataque pandillero

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León (@ComentarioUdeC/x)

Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a 26 personas vinculadas al asesinato de 10 policías el domingo 18 de enero en un ataque coordinado atribuido a la pandilla Barrio 18, así lo informó este martes el Gobierno, que mantiene vigente un estado de sitio a raíz del suceso.

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, precisó en conferencia de prensa que los arrestados son supuestos pandilleros del grupo Barrio 18.

Los 10 elementos asesinados en ataques coordinados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, en represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres prisiones donde se registraron motines el sábado 17 de enero.

Las 26 capturas se registraron en el marco del estado de sitio decretado el mismo 18 de enero por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, medida que se extenderá hasta el 18 de febrero, permitiendo la detención de personas sin orden judicial.

“Estamos dispuestos a arreglar esta situación sin importar el costo político”, destacó Villeda este martes, cuando sostuvo que no habrá “tregua ni concesiones a los grupos criminales” en Guatemala.

Por su parte, Arévalo de León comentó en la misma comparecencia ante la prensa que “el crimen organizado ya no gobierna las cárceles” del país.

Asimismo, puntualizó que “la violencia terrorista en las calles no es un fenómeno aislado sino el engranaje más brutal de una maquinaria perversa que involucra a muchos actores y poderosos intereses”.

Además de los 26 detenidos, la Policía Nacional Civil guatemalteca arrestó a otros 13 pandilleros del Barrio 18 y cinco más de los Mara Salvatrucha.

El Gobierno guatemalteco y las pandillas criminales mantienen una disputa desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de etsas organizaciones a una cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I y les retiraron privilegios otorgados por administraciones anteriores.

Los motines registrados en las prisiones el 17 de enero se originaron a partir de la solicitud de los cabecillas de las pandillas de mantener privilegios como el ingreso de comida a domicilio, camas más grandes y aire acondicionado. (Con información de EFE)