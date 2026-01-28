Protesta en hotel de Nueva York por alojar agentes de ICE, termina con 66 manifestantes detenidos

Protesta contra ICE Una manifestación pacífica en un hotel Hilton de Manhattan, señalado por alojar a agentes migratorios, terminó con casi 70 personas detenidas.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, 66 personas fueron detenidas durante una protesta en un hotel Hilton del barrio de Tribeca, en Manhattan, luego de que manifestantes se negaran a abandonar el vestíbulo del inmueble, al que señalan por dar hospedaje a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante la manifestación, las personas exhibieron pancartas y se lanzaron consignas contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump, las autoridades indicaron que los detenidos podrían recibir citaciones judiciales o multas.

La movilización reunió a alrededor de 100 personas convocadas por colectivos ciudadanos y activistas que monitorean la presencia del ICE. A través de redes sociales, estos grupos denunciaron que el hotel aloja a agentes federales involucrados en operativos migratorios, lo que detonó la protesta.

Respuesta del alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, expresó su respaldo a los manifestantes, mediante un portavoz, calificó al ICE como una agencia que ha llevado a cabo redadas “crueles, inhumanas y anárquicas”, además de señalar arrestos de ciudadanos estadounidenses. El edil también reconoció a los participantes por ejercer su derecho a protestar y a la policía por manejar la situación sin violencia.

Este tipo de movilizaciones no es nuevo en la ciudad. Protestas similares ya se han registrado en otros hoteles de Nueva York y recientemente en Mineápolis, Minnesota, donde el domingo pasado una manifestación en otro hotel Hilton derivó en disturbios y actos de vandalismo, según reportes de medios locales.

Otras protestas en hoteles de Hilton en EU

Las protestas en Nueva York y Mineápolis se dan en un contexto de creciente indignación tras las muertes de los manifestantes Renée Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 del mismo mes, quienes fueron abatidos por agentes federales y posteriormente calificados como terroristas por el gobierno de Trump.

Tras el asesinato de Good, el 10 de enero, se registraron al menos dos protestas más en hoteles Hilton y Renaissance de Mineápolis, con un saldo de unos 30 detenidos, lo que llevó al alcalde de esa ciudad, Jacob Frey, a hacer un llamado a la movilización pacífica.

La cadena Hilton ha quedado en el centro de la polémica por presuntamente alojar a agentes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional desplegados en las redadas migratorias, al igual que otras marcas hoteleras, ha enfrentado protestas, llamados al boicot y actos de vandalismo.

A inicios de este mes, Hilton se deslindó de un hotel en Mineápolis que se negó a hospedar a agentes federales, una decisión que fue condenada por el Departamento de Seguridad Nacional, en medio del despliegue de miles de agentes en esa ciudad para una campaña migratoria enfocada en la comunidad somalí.