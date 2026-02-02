Pausan actividades en instalaciones de ICE en Texas por contagios de sarampión

Instalaciones del ICE en Texas han paralizados actividades e incluso han puesto en cuarentena a algunos de los migrantes

Luego de que se confirmaran dos casos de sarampión entre los detenidos en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS) en Texas se informo que han paralizados los movimientos e incluso han puesto en cuarentena a algunos de los migrantes.

Los casos fueron confirmados este fin de semana por el departamento de salud del estado y según un comunicado emitido por el DHS “todos los detenidos están ‌recibiendo la atención ⁠médica adecuada”.

Al respecto, el Cuerpo de Servicios Sanitarios del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) declaró que se tomaron las medidas necesarias para poner en cuarentena a quienes lo requerían y de este modo evitar la propagación de la enfermedad.

“El personal médico sigue ‍vigilando el estado de los detenidos y tomará las medidas ‍adecuadas y activas para prevenir nuevas infecciones” declaró el departamento.

Estos casos se suman a los números ya registrados por contagio de Sarampión en el país además, es importante resaltar que en años anteriores Texas se había posicionado en primer lugar con aumento de casos de sarampión con 762 infecciones principalmente en el oeste, y Estados Unidos y registró su mayor brote desde que la enfermedad fue declarada erradicada del país en ⁠2000. El brote en el estado se declaró extinto en agosto.

Por el momento las instalaciones que son usadas para albergar a las familias migrantes detenidas al cruzar irregularmente la frontera entre Estados Unidos y México se mantendrán con esta pausa a sus actividades hasta nuevo aviso.