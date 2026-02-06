Rusia y EU apoyan negociaciones para nuevo tratado de desarme nuclear, según el Kremlin

Barack Obama y el entonces presidente ruso, Dmitri Medvedev firmaron el START III en 2010 (Archivo)

El Kremlin aseguró este viernes que Rusia y Estados Unidos abogan por reanudar cuanto antes las negociaciones sobre un nuevo tratado de desarme nuclear tras la expiración anoche del START III.

“Ambas partes son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema”, expresó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su conferencia de prensa telefónica diaria.

Peskov confirmó que ambas partes celebraron consultas al respecto el jueves en Abu Dabi, donde abordaron la posibilidad de prolongar los límites contemplados por tratado y confirmaron que “asumirán posturas responsables”.

“Por supuesto, las cláusulas pueden prolongarse de manera formal”, destacó, en alusión a la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de extenderlas un año, como mínimo, a la que la Casa Blanca nunca respondió oficialmente.

Axios informó la víspera que Moscú y Washington negociaron una posible prolongación por seis meses de dichos límites.

Con todo, el presidente de EU, Donald Trump, aseguró anoche que quiere “un tratado nuevo, mejorado y modernizado” que sustituya al START III o Nuevo START.

“En lugar de prorrogar el tratado ‘New START’, deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”, publicó Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

Asimismo, agregó en su mensaje este viernes que “Estados Unidos es el país más poderoso del mundo” y que él ha reconstruido “por completo” las fuerzas armadas durante sus dos mandatos, incluyendo el desarrollo de “nuevas armas nucleares y muchas otras modernizadas”.

Igualmente, precisó sobre la creación de la Fuerza Espacial, que desde su primer mandato (2017-2021) se convirtió en una de las ocho ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses y aseguró que ha “evitado que estallaran guerras nucleares en el mundo entre Pakistán e India, Irán e Israel, y Rusia y Ucrania”.

La Fuerza Espacial es uno de los organismos encargados del proyecto Cúpula Dorada, un complejo sistema que el gobierno de Trump quiere desarrollar para interceptar misiles intercontinentales en la órbita baja terrestre.

Trump quiere que China participe en las próximas negociaciones de desarme, a lo que se opone Pekín, postura respaldada por Moscú.

El Ministerio de Exteriores ruso anunció el miércoles que a partir de ahora Rusia “ya no se siente más ligada” por las obligaciones contempladas por el tratado suscrito en 2010: un máximo de 1,550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos en tierra, mar o aire.

Rusia y EU “son libres de elegir sus próximos pasos”, añadió.

El tratado fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años. (Con información de EFE)