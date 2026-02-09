Secuestradores exigen 6 mdd como ultimátum millonario por la madre de periodista de la NBC

Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie Este lunes vence el plazo para que la familia de la periodista de NBC para que pague seis millones de dólares en bitcóin

El reloj corre para la familia de Savannah Guthrie, periodista de NBC, a las cinco de la tarde hora local de Arizona, vence el plazo impuesto por presuntos secuestradores para recibir un rescate de seis millones de dólares en bitcóin a cambio de la liberación de Nancy Guthrie, madre de la periodista y desaparecida desde el pasado 31 de enero.

Preocupación por la salud de la madre de Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez cuando llegó a su casa en el vecindario de Catalina Foothills, una zona desértica al norte de Tucson, desde entonces, no se ha sabido nada de ella y el caso ha sido tratado por las autoridades como un crimen desde los primeros días de la investigación.

Las autoridades señalaron que se trata de una adulta vulnerable, con dificultades para caminar, además de portadora de un marcapasos y dependiente de medicación diaria por una afección cardíaca, lo que vuelve crítica su localización.

Hijos dispuestos a pagar el recate para “Solo así tendremos paz”

De acuerdo con información citada por el Los Angeles Times, la exigencia de rescate habría llegado a través de un correo electrónico enviado a la estación de televisión KOLD, además, durante la semana pasada se habrían recibido al menos otras tres notas de rescate, aunque una de ellas ya fue catalogada como fraudulenta y derivó en el arresto de una persona.

La investigación reveló que cámaras del timbre de la casa fue desconectada, un software de seguridad detectó la presencia de una persona en la vivienda y la aplicación del marcapasos de Guthrie dejó de conectarse con su teléfono. A esto se sumaron señales de allanamiento forzado en el domicilio.

Ante la presión del tiempo, los hijos de la mujer —Annie, Camron y Savannah— difundieron el sábado un mensaje público dirigido a quienes tengan retenida a su madre. En un video publicado en Instagram, aseguraron estar dispuestos a pagar el rescate con tal de verla regresar con vida. “Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”, expresaron.

El caso ha movilizado a autoridades locales y federales. El FBI ofreció una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que permita encontrar a Nancy Guthrie o llevar ante la justicia a los responsables de su desaparición.