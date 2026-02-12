Flotilla internacional viajará a Cuba en marzo con ayuda humanitaria

Flotilla humanitaria Barco con banderas palestinas parte del puerto tunecino de Bizerte hacia la costa de la Franja de Gaza, para intentar romper el cerco israelí (MOHAMED MESSARA/EFE)

Una coalición internacional de movimientos sociales, grupos humanitarios y sindicatos enviará una flotilla hacia Cuba en marzo para llevar ayuda humanitaria a la isla, la cual atraviesa una fuerte crisis económica debido a la sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a la isla.

La flotilla “Nuestra América” zarpará del Caribe con un grupo de voluntarios y llevará “comida, medicina y suministros esenciales” a la isla, según indicó un comunicado de los organizadores.

Sin embargo, el escrito no informó quiénes tripularán las embarcaciones ni desde dónde partirán exactamente.

El conjunto de embarcaciones lleva el mismo nombre quie un famoso ensayo del escritor cubano José Martí, publicado en 1891, donde se hace un llamado de unión a los pueblos latinoamericanos y denuncia lo que llama el “imperialismo” estadounidense.

“La misión responde a una situación que se deteriora rápidamente; el endurecimiento de las sanciones y restricciones de EE.UU. ha interrumpido las importaciones de combustible, paralizado vuelos y obligado a aplicar medidas de conservación de emergencia en todo el país”, destacó el comunicado.

La iniciativa, se inspira en la Flotilla Sumud, quien ha intentado llevar suministros y ayuda humanitaria a Gaza, en medio del asedio por parte de Israel. Varios organizadores de está misión a Cuba participaron en la misión hacia territorio palestino.

“Cuando los gobiernos aplican castigos colectivos, la gente común tiene la responsabilidad de actuar”, expresó David Adler, uno de los organizadores de la Flotilla ‘Nuestra América’, en el comunicado.

“El año pasado navegamos hacia Gaza para desafiar un bloqueo que estaba dejando a los civiles sin alimentos. Hoy nos estamos preparando para navegar hacia Cuba por la misma razón: romper el asedio, llevar alimentos y medicinas, y demostrar que la solidaridad puede cruzar cualquier frontera o mar”, añadió.

El anuncio de la misión hacia la isla caribeña se da dos días después de que el secretario de la ONU, Antonio Guterres, expusiera su preocupación por la creciente escasez de combustible en Cuba y su impacto en la población, además de adelantar que están trabajando con el Gobierno cubano para “brindar mayor apoyo” al territorio. (Con información de EFE)