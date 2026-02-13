Guatemala pone fin al programa de médicos cubanos

Fin al programa de médicos cubanos en Guatemala

Las autoridades guatemaltecas anunciaron el martes que darán comienzo la eliminación gradual de los servicios de médicos cubanos, programa que se ha mantenido por 30 años y se ha visto envuelta en presiones por parte del gobierno de Donald Trump.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Guatemala, informó que la brigada cubana estaba conformada por 412 profesionales médicos y 333 doctores, que brindaban atención a la salud de Guatemala.

El ministerio expresó en un comunicado que la decisión estaba basada en “un análisis técnico” para consolidar el sistema nacional de salud de Guatemala, “garantizando en todo momento la continuidad de los servicios”.

No obstante, el gobierno de Trump ha impuesto a los países latinoamericanos concluir las brigadas médicas. En febrero del 2025, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró la restricción de visas para los funcionarios y exfuncionarios cubanos implicados en las misiones médicas del país en el extranjero, funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos vinculados al programa.

“Los programas de exportación de mano de obra de Cuba, que incluyen las misiones médicas, enriquecen al régimen cubano y, en el caso de las misiones médicas de Cuba en el extranjero, privan a los cubanos de a pie de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen”, reveló Rubio.

Países como Paraguay, Guyana y Bahamas, finalizaron a los programas de médicos cubanos. Asimismo, el ministerio mencionó que los cubanos de ahora en adelante serán contratados de manera independiente y directa.

De este modo, el primer ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, expuso que Estados Unidos coaccionó a su gobierno para que no destinara médicos a Cuba a capacitarse y sus asociados de otros países les prohibieran la entrada de médicos cubanos.

Debido a eso, la embajada de Estados Unidos negó rotundamente que haya tenido comunicación con Santa Lucía acerca de la capacitación de médicos, aunque admitió haber pedido consumar el programa médico de Cuba en países extranjeros.

Anteriormente, la embajada estadounidense en Guatemala criticó el programa cubano en una publicación de redes sociales con el fin de alegar que “la explotación de trabajadores médicos por parte de Cuba no es solo un asunto de derechos humanos, sino que también puede poner en peligro a los pacientes”. También argumentó que existían informes las cuales aseguran que el personal médico cubano cuentan con formación deficiente. Hasta el momento, la embajada no ha evidenciado tales informes.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, informó a través de una carta fechada el 6 de enero el fin de los servicios prestados del personal médico cubano. Adicionalmente, la embajada de Cuba en Guatemala no ha emitido ningún comentario respecto a la situación actual.

El gobierno cubano por muchas décadas ha enviado a miles de profesionales de la salud a trabajar en zonas marginadas de diversos países. El personal médico solo recibe una mínima fracción a comparación de lo que los países gratifican a Cuba por los servicios médicos.

Según Archivo Cuba (organización de derechos humanos con sede en Miami), se estima que Cuba gana más de 4 mil millones de dólares al año con la exportación de trabajadores de salud, construcción, educadores, entre otros.

Conforme retiren el personal médico cubano, el Ministerio de Salud guatemalteco pondrá en acción un plan de sustitución escalonado, con el objetivo de contratar a trabajadores locales, aumentar incentivos de puestos de difícil acceso y reajustes del personal sanitario.

Fernando González Davison, experto en Sociología del Desarrollo y Relaciones Internacionales, explicó que los médicos cubanos acudían a zonas indígenas y a las más desfavorecidas de Guatemala que habían sido desatendidas por el gobierno o afectadas gravemente por la guerra civil del país.

González Davison añadió que la corrupción en los servicios sociales y la negativa de los médicos locales en asistir en zonas lejanas, creó vacíos en el sistema médico que los médicos cubanos llenaron. Además, los recortes del gobierno estadounidense en su ayuda exterior a los países en desarrollo el año pasado ya habían perjudicado a la gente con escasos recurso de Guatemala.

La Crónica de Hoy 2026