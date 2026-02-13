¿Qué pasó con los narcodrones mexicanos en Texas? El Washington Post revela detalles

"Narcodrones" Las versiones de El Pentágono y la Administración Federal de Aviación tienen contradicciones sobre la supuesta aparición de drones ligados a grupos del crimen organizado.

Esta semana, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos restringió el espacio aéreo de El Paso, Texas. Algunas autoridades estadounidenses, incluyendo al secretario de Transporte (Sean Duffy), señalaron a la presunta presencia de drones de grupos delictivos mexicanos como la causa principal. Sin embargo, información publicada por The Washington Post contradijo esta versión inicial .

Por su parte, el gobierno mexicano también aseguró no tener detalles de esta supuesta participación de “narcodrones” y rechazaron cualquier participación de nuestro país en las restricciones.

¿Por qué se restringió el espacio aéreo de El Paso, Texas, el pasado 11 de febrero?

De acuerdo con el Washington Post, la noche del 11 de febrero, la FAA impuso restricciones extraordinarias de vuelo en el espacio aéreo de El Paso luego de una serie de fallas de coordinación entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con el despliegue acelerado de un sistema láser antidrones transferido temporalmente para operaciones en la frontera.

Esta situación obligó a limitar las operaciones aéreas como medida preventiva mientras se aclaraba el alcance del operativo y el riesgo para la aviación civil, el aviso cubría el espacio aéreo hasta 5 mil 500 metros sobre el Aeropuerto Internacional de El Paso y zonas cercanas a la base militar Fort Bliss y originalmente contemplaba hasta 10 días de duración, aunque fue levantado horas después al determinarse que no existía peligro.

¿Por qué se dijo que había “narcodrones” mexicanos en El Paso, Texas?

El Gobierno de Donald Trump sostuvo públicamente que la medida respondió a incursiones de “drones de cárteles mexicanos” que habrían violado el espacio aéreo estadounidense, versión respaldada en redes sociales por el secretario de Transporte Sean Duffy, quien afirmó que la amenaza fue neutralizada.

Sin embargo, funcionarios federales y fuentes anónimas consultadas por el Washington Post señalaron que el sistema láser pudo haberse activado contra un objeto aparentemente inofensivo y que no existían evidencias claras de incursiones extraordinarias esa noche, lo que sugiere que la causa principal de las restricciones fue la falta de comunicación interinstitucional y la incertidumbre operativa sobre el uso del arma más que un peligro real e inmediato proveniente de drones mexicanos

El incidente también evidenció tensiones previas entre la FAA y el Pentágono tras el accidente de enero de 2025 entre un helicóptero militar y un avión comercial cerca del Aeropuerto Nacional Reagan. Especialistas señalan que el gobierno estadounidense enfrenta desafíos crecientes para regular el uso de drones cerca de aeropuertos y bases militares.

Aunque las restricciones fueron levantadas pocas horas después, el episodio generó críticas políticas y dudas sobre la coordinación en operaciones de seguridad aérea en zonas fronterizas estratégicas.