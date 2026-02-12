Sheinbaum niega participación de México en supuesto incidente de drones en Texas: “No hubo nada desde aquí”

Claudia Sheinbaum La presidenta negó la presencia de drones mexicanos, presuntamente del crimen organizado, recientemente en Texas. (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este jueves durante su conferencia matutina que el gobierno mexicano no cuenta con información sobre la supuesta incursión de drones vinculados a cárteles en el espacio aéreo de El Paso, Texas, y enfatizó que no hubo afectaciones en territorio nacional. La mandataria pidió al gobierno de Estados Unidos proporcionar una explicación oficial sobre el incidente que llevó al cierre temporal del aeropuerto en esa ciudad fronteriza el pasado martes.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los presuntos drones del Narco en Texas?

“Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza y, en todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan a México, tampoco en ninguno de sus comunicados, hablan de cárteles, pero tampoco hablan de México”, declaró Sheinbaum en Palacio Nacional.

La presidenta agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya solicitó información directamente a las autoridades estadounidenses, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

El incidente ocurrió el 11 de febrero, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cerró el espacio aéreo sobre El Paso por varias horas, citando una amenaza de drones presuntamente operados por cárteles mexicanos. Funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Transporte Sean Duffy, afirmaron que el Departamento de Defensa neutralizó la amenaza, aunque reportes posteriores han generado confusión, incluyendo menciones a pruebas de láseres antidrones o incluso un globo de fiesta confundido con un dron.

Sheinbaum insistió en que el cierre no impactó el espacio aéreo mexicano y que solo afectó a El Paso. “No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso”, subrayó, al tiempo que llamó a evitar especulaciones y mantener una comunicación permanente con el vecino del norte.

Autoridades de ambos países continúan investigando, pero hasta ahora, el gobierno mexicano mantiene su postura de no tener evidencia de drones originados en su territorio.