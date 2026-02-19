Trump se da diez días para decidir si declara la guerra a Irán

Golfo Pérsico Buques de guerra iraníes y ruso se mezclan con petroleros durante las maniobras celebradas en el estrecho de Ormuz, por donde navega el 20% del petróleo mundial (IRANIAN ARMY OFFICE HANDOUT/EFE)

Se aleja, por el momento, un ataque inminente de Estados Unidos contra Irán a más tardar este fin de semana, como alertaron medios como CNN y The New York Times, aunque nada se puede dar por sentado con Donald Trump.

El presidente estadounidense dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los “próximos diez días” si Teherán y Washington no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní (que pasaría por renunciar a la fabricación de bombas nucleares), mientras sigue acumulando en el Mediterráneo oriental y en el golfo Pérsico el mayor despliegue de buques de guerra desde la invasión de 2003.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, afirmó durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por el propio Trump para resolver conflictos mundiales, al margen de la ONU.

Trump insistió también en que es necesario “llegar a un acuerdo significativo” sobre Irán, “de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas”.

“Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente”, aseguró Trump.

De Venezuela a Oriente Medio

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo y que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, cruzó este jueves el estrecho de Gibraltar para unirse al Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio.

En este contexto de tensión internacional, Trump insistió en que “no podemos seguir amenazando la estabilidad de toda la región y debemos llegar a un acuerdo”.

El republicano alabó las gestiones que están realizando el enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner para alcanzar un acuerdo con Irán que evite cualquier intervención militar en el país.

“Se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Se están llevando a cabo buenas conversaciones”, explicó Trump.

Autorización (inútil) del Congreso

Mientras tanto, el legislador republicano Thomas Massie (un rara avis frente a la marea de legisladores trumpistas) exigirá que sea el Congreso de Estados Unidos quien autorice cualquier intervención en Irán.

“Según nuestra Constitución, el Congreso debe votar (para autorizar) una guerra. El representante Ro Khanna (demócrata) y yo forzaremos que esa votación ocurra en la Cámara Baja lo antes posible”, escribió Massie.

Por su parte, Khanna, de origen indio, declaró: “Me metí en política para acabar con la guerra de Irak. No voy a dejar que Trump inicie una guerra desastrosa sin que el Congreso vote antes para pararla”.

Ambos congresistas citaron la resolución de poderes de guerra de 1973, que concede al Congreso el poder de aprobar cualquier ataque estadounidense en el extranjero que no esté declarado formalmente como una guerra.

Sin embargo, casi todos los presidentes de EU de las últimas décadas han ignorado esa resolución, citando su poder como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

Maniobras ruso-iraníes

En plena escalada de la tensión con EU, medios persas informaron que Irán y Rusia están celebrando maniobras navales conjuntas en el estrecho de Ormuz, en la entrada del golfo Pérsico y por donde navega el 20% de los petroleros de todo el mundo.

En las maniobras participan destructores, buques lanzamisiles y helicópteros iraníes junto con la corveta rusa Stoiky, en unas maniobras que buscan “reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima”, informaron medios del país persa.

Entre los ejercicios que realizaron, fuerzas especiales navales iraníes y rusas simularon la liberación de un buque secuestrado y la captura de los piratas, de acuerdo con la agencie IRNA.

Irán y Rusia han reforzado significativamente sus vínculos en los últimos años, firmaron un acuerdo de asociación estratégica en enero de 2025 y han realizado ejercicios conjuntos en varias ocasiones, a algunos de los cuales se ha unido China.