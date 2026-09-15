Desmantelan megalaboratorio de metanfetamina en Nigeria; mexicano queda detenido

Se decomisaron porciones de metanfetamina, deshidratadores industriales y cientos de kilogramos de precursores químicos como acetona, etanol, sal de cloruro y ácido clorhídrico

La Agencia Nacional para la Aplicación de la Ley Antidrogas de Nigeria (NDLEA) clausuró un laboratorio clandestino de metanfetamina a escala industrial en el sureste del país y arrestó al ciudadano mexicano Arturo Carrera Loaiza en el aeropuerto internacional de Lagos mientras intentaba escapar.

El portavoz de la corporación antinarcóticos, Femi Babafemi, detalló que el centro de producción operaba oculto dentro de una obra de construcción en el estado de Ebonyi. La captura de Carrera Loaiza y el desmantelamiento de las instalaciones son el resultado de meses de investigaciones de inteligencia enfocadas en rastrear una red criminal internacional.

En el luegar se decomisaron porciones de metanfetamina, deshidratadores industriales y cientos de kilogramos de precursores químicos como acetona, etanol, sal de cloruro y ácido clorhídrico.

Este golpe representa la segunda operación a gran escala desarticulada este año por las autoridades nigerianas donde se detecta la colaboración activa entre mafias locales y carteles mexicanos, tras un caso similar registrado en mayo en la región suroeste del país.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la porosidad de las fronteras y los problemas de corrupción han convertido a África occidental y central en un punto crítico para la fabricación y el tráfico global de drogas sintéticas.