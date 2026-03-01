Tres soldados estadounidenses muertos y cinco heridos graves en contraataque iraní

Guerra en Oriente Medio Protestas en Estambul contra el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán (ERDEM SAHIN/EFE)

Tres soldados estadounidenses han muerto, cinco han quedado heridos graves y otros más han resultado con heridas de poca consideración en la operación Furia épica, según informó el Pentágono en un comunicado.

“Las operaciones de combate a gran escala continúan y nuestros esfuerzos de respuesta siguen. La situación es fluida”, indica el comunicado del Mando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo, que puntualiza que no aportará más información por el momento por respeto a las familias de los implicados.

Se trara de las primeras bajas estadounidenses tras el comienzo de ataques masivos coordinados entre Washington y Tel Aviv para derribar el régimen de los ayatolás.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Kuwait, entre otros aliados árabes de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.

Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de esta operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear.

El mandatario estadounidense, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a Estados Unidos alejado de guerras exteriores, reconoció en su anuncio que podría haber bajas de “valientes héroes estadounidenses”.