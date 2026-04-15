Otro tiroteo escolar en Turquía: cuatro muertos y al menos 20 heridos en menos de 48 horas

Segundo tiroteo en escuela de Turquía Un alumno abrió fuego en Kahramanmaras y dejó víctimas mortales, mientras autoridades investigan el origen de esta ola de agresiones que ha encendido alertas en el país.

Un tiroteo registrado este miércoles en una escuela secundaria de Kahramanmaras, al sur de Turquía, dejó al menos cuatro personas muertas (tres estudiantes y un profesor) y alrededor de 20 heridos, en un nuevo episodio de violencia escolar que ocurre apenas un día después de otro ataque similar en el país.

El agresor, identificado como un alumno de octavo grado, ingresó armado al plantel y abrió fuego dentro de dos aulas antes de quitarse la vida, según confirmaron autoridades locales.

Al menos 4 muertos y 20 heridos en un nuevo tiroteo masivo en una escuela de Kahramanmaraş, Turquía.



El atacante, un estudiante de 14 años, se suicidó tras el ataque, se trata del segundo tiroteo escolar en el país en menos de 24 horas. pic.twitter.com/jFCfGXS1iq — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) April 15, 2026

¿Qué pasó dentro de la escuela de Turquía?

De acuerdo con los primeros reportes, el estudiante entró al colegio con varias armas de fuego (cinco pistolas y siete cargadores) que presuntamente pertenecían a su padre, quien tuvo antecedentes en fuerzas de seguridad.

El ataque ocurrió en salones donde se encontraban menores de entre 10 y 14 años. Testigos señalaron que los disparos generaron pánico inmediato: alumnos y maestros intentaron resguardarse mientras otros huían del lugar.

Las escenas fueron caóticas. Padres de familia llegaron al plantel tras escuchar detonaciones, mientras ambulancias y fuerzas de seguridad desplegaban un operativo para atender a las víctimas y asegurar la zona.

Operativo: traslado de heridos tras tiroteo en escuela turca

Tras el ataque, equipos médicos trasladaron a los heridos a distintos hospitales. Autoridades informaron que varios presentan lesiones graves, aunque no se ha detallado un parte médico completo.

El operativo incluyó la intervención de policías, servicios de emergencia y personal especializado. La escuela fue evacuada y quedó bajo resguardo mientras se iniciaban las primeras investigaciones.

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URGENTE: MINISTRO DEL INTERIOR TURCO: "9 MUERTOS EN TIROTEO EN UNA ESCUELA DEL SURESTE DE TURQUÍA, ENTRE ELLOS 8 NIÑOS" pic.twitter.com/xAvhqBv2YK — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) April 15, 2026

¿Qué dicen las autoridades turcas sobre el tiroteo?

El delegado provincial, Mükerrem Ünlüer, confirmó que el atacante de Kahramanmaras actuó dentro del plantel y posteriormente se quitó la vida. Además, señaló que se desplegaron fiscales para investigar el caso y esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se ha determinado el motivo detrás de los ataques, y las autoridades no han establecido si existe alguna relación entre ambos incidentes.

El segundo ataque a una escuela en menos de 48 horas

Este hecho ocurre apenas un día después de otro tiroteo en el distrito de Siverek, en la provincia de Sanliurfa, donde un exalumno hirió a 16 personas antes de suicidarse.

En ese caso, el agresor utilizó una escopeta para disparar de forma indiscriminada contra estudiantes y personal educativo.