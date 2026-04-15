Trump afirma que China frenará envío de armas a Irán y lanza advertencia militar

Donald Trump y Xi Jinping El presidente de Estados Unidos aseguró que China aceptó no suministrar armas a Irán en medio del conflicto en la región. (Imagen ilustrativa)

En medio de las tensiones por la guerra en Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que china se comprometió a no enviar armas a ese país, al tiempo que lanzó un mensaje directo a su homólogo Xi Jinping sobre la capacidad militar estadounidense.

A través de su red social “Truth Social”, el mandatario afirmó que Pekín “ha acordado no mandar armas a Irán”, en un momento en el que continúan las acciones militares y diplomáticas en torno al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

En el mismo mensaje, Trump sostuvo que China ve con buenos ojos la estrategia de Washington en el estrecho de Ormuz, al señalar que su Gobierno está “abriendo permanentemente” esa ruta marítima, considerada clave para el comercio energético global.

Según dijo, esta decisión no solo beneficia a Estados Unidos, sino también a otras economías, incluida la china.

El presidente estadounidense adelantó además que tiene previsto viajar a China en las próximas semanas, donde espera reunirse con Xi Jinping. Incluso, afirmó que el encuentro se dará en buenos términos: “Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien”, escribió, sugiriendo que el diálogo es preferible al conflicto.

Advertencia militar de Estados Unidos

Sin embargo, cerró su mensaje con una advertencia clara: recordó que Estados Unidos tiene una capacidad militar superior y que está preparado para actuar si la situación lo requiere. “Somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo”, señaló.

Las declaraciones ocurren mientras Washington sostiene que la guerra en Irán está cerca de terminar y se prevé una nueva ronda de negociaciones de paz, luego de que el primer intento en Islamabad no lograra avances.

En paralelo, el estrecho de Ormuz ha permanecido bajo control militar en el contexto del alto el fuego, que está por cumplir dos semanas.

EU ha reforzado su presencia en la zona con el objetivo de limitar las exportaciones iraníes, especialmente de petróleo, lo que impacta directamente en países que mantienen relaciones comerciales con Teherán.

La situación mantiene en alerta a los mercados internacionales, en especial por el papel estratégico de esta vía marítima y su impacto en el suministro energético a nivel global.