EU niega tener tropas en territorio iraní, pero no descarta un futuro despliegue

Altar en honor al líder supremo iraní, Alí Jameneí asesinado tras ataque de Israel y EU (ARSHAD ARBAB/EFE)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, negó este lunes que su país tenga tropas sobre el terreno iraní, sin embargo no descartó un futuro despliegue en el país persa como parte de la operación contra la República Islámica.

“No”, puntualizó Hegseth al ser preguntado en conferencia de prensa si hay militares estadounidenses en Irán, y agregó: “Pero no vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos”.

Hasta ahora, al menos cuatro militares estadounidenses murieron por un ataque aéreo iraní contra objetivos de Estados Unidos en Kuwait en represalia por la operación de Washington contra Irán.

EU lanzó el sábado, en coordinación con Israel, la llamada operación ‘Furia Épica’ contra Irán, una serie de ataques en los que fue asesinado el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí y buena parte del cuerpo militar.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha respondido con ataques aéreos contra Israel y varios países árabes en los que Estados Unidos tiene bases militares.

El presidente Donald Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, sostiene que los ataques contra Irán pueden durar unas cuatro semanas y prevé que pueda haber más bajas estadounidenses.

En conferencia de prensa, Hegseth indicó que “esta no es una guerra de cambio de régimen”, aunque añadió que como resultado de la operación “el régimen ha cambiado”.

Asimismo, aseguró que no será una guerra “interminable” como la invasión estadounidense de Irak de 2003, un conflicto que Trump ha criticado en varias ocasiones.

“Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir el Ejército, nada de armas nucleares”, destacó Hegseth. (Con información de EFE)