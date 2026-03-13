Día Mundial del Sueño 2026: ¿por qué cambia cada año y por qué se conmemora este 13 de marzo?

Día Mundial del Sueño El Día Mundial del Sueño pretende concientizar a la población internacional sobre la importancia de la salud del sueño; “es un elemento esencial para la vida humana”.

Este viernes 13 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño, que tiene por finalidad concientizar y sensibilizar a la población internacional acerca de la importancia de mantener e impulsar una correcta salud del sueño, la cual tiende a ser ignorada debido a la poca difusión de información al respecto.

A pesar de que todos los humanos y humanas dormimos, una significativa parte de las personas no experimentan un descanso eficiente al hacerlo, lo que impacta directamente en su salud física y psicológica, viéndose reflejada en síntomas como dolores de cabeza, mareos, obesidad, cambios de ánimo, signos de depresión y baja energía.

El Día Mundial del Sueño tiene por objetivo incrementar la difusión de información sobre la cultura del “buen dormir”, aunque no es conmemorado todos los 13 de marzo cada año, sino que anualmente su fecha de celebración es distinta y está relacionada con el ciclo astronómico.

¿Por qué el Día Mundial del Sueño cambia cada año?

La fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Sueño está sujeta cada año al evento astronómico conocido como el equinoccio de primavera, pues este día para concientizar sobre la salud del sueño se conmemora el viernes anterior al suceso astronómico; por ejemplo, en el 2025, se conmemoró el viernes 14 de marzo.

También llamado equinoccio de marzo, este fenómeno ocurre en el hemisferio norte y se caracteriza por el cruce del Sol cruza por el ecuador celeste —línea imaginaria en el cielo sobre el ecuador terrestre— en dirección norte-sur, produciendo que ambos hemisferios reciban cantidades aproximadamente iguales de luz solar.

De acuerdo con el Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides, este 2026 el equinoccio de primavera sucederá el viernes 20 de marzo a las 8:45 horas de la mañana, hora céntrica de México.

Día Mundial del Sueño: origen y por qué se conmemora

La efeméride internacional fue creada por un grupo de proveedores y miembros de la comunidad médica, quienes se especializaron en el área de investigación y medicina del sueño, con la finalidad de investigar y atender los trastornos relacionados al sueño, así como promover beneficios para la salud y bienestar personal.

Cada año, diversas organizaciones se unen a la conmemoración de este día, aportando difusión sobre la cultura del sueño, sus obstáculos y las soluciones para guiar a la población a una mejor calidad de salud al dormir.

Principalmente impulsada por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño (en inglés WASM: World Association of Sleep Medicine), el Día Mundial del Sueño busca mejorar la calidad de vida de los humanos y humanas al facilitar el acceso a la información sobre la salud del sueño.

Trastornos del sueño: ¿cuáles son y en qué consisten?

Denominados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales V (DSM-5) como “Trastornos del sueño-vigilia”, los principales tipos de trastorno son los siguientes:

Insomnio: dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, es persistente y afecta el funcionamiento diurno.

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, es persistente y afecta el funcionamiento diurno. Hipersomnolencia: somnolencia excesiva a pesar de haber dormido al menos 7 horas, siestas recurrentes y periodos de sueño prolongados.

somnolencia excesiva a pesar de haber dormido al menos 7 horas, siestas recurrentes y periodos de sueño prolongados. Narcolepsia: necesidad irrefrenable de dormir, ataques de sueño y cataplejia (pérdida de tono muscular).

necesidad irrefrenable de dormir, ataques de sueño y cataplejia (pérdida de tono muscular). Apnea del sueño: patrones anormales en la respiración al dormir, interrumpiendo el sueño profundo.

patrones anormales en la respiración al dormir, interrumpiendo el sueño profundo. Parasomnias: comportamientos anormales durante el sueño, como terrores nocturnos, sonambulismo o trastorno del comportamiento del sueño REM (la persona actúa sus sueños vívidos; grita, da puñetazos o patadas).

comportamientos anormales durante el sueño, como terrores nocturnos, sonambulismo o trastorno del comportamiento del sueño REM (la persona actúa sus sueños vívidos; grita, da puñetazos o patadas). Síndrome de Piernas Inquietas: también conocido como enfermedad de Willis-Ekbom, es el impulso de movilizar las piernas al tratar de dormir para aliviar sensaciones desagradables como hormigueo, ardor y comezón.

¿A dónde acudir en caso de presentar un trastorno del sueño?

Cada uno de los trastornos mencionados pueden prevenirse y ser tratados, aunque la falta de información sobre ellos provoca que la gran mayoría de las personas afectadas no busquen ayuda.

Por ello, en caso de que se experimente alguno de los síntomas antes mencionados, lo más recomendable es acudir con una institución especialista en el sueño.

En México, las clínicas especializadas en la medicina de esta área en particular, son: