Fujimori agradece primer lugar en las elecciones peruanas; asegura que “faltan días clave”

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori (Renato Pajuelo/EFE)

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, quien lidera los sondeos de opinión con miras a los comicios del próximo 12 de abril, agradeció este domingo el apoyo a su postulación, aunque reiteró que “faltan días claves para el momento de la elección” en su país.

“Recibimos esta encuesta con mucha alegría, sobre todo porque es el esfuerzo de los miles de simpatizantes que nos vienen ayudando, transmitiendo nuestras propuestas”, indicó la candidata al Canal N de televisión durante una actividad proselitista en la región de San Martín.

Mientras que todos los últimos sondeos, que solo pueden publicar hasta este domingo en Perú por las restricciones que impone la ley electoral, la ubican en la primera posición, la líder del partido Fuerza Popular consideró que “hay que seguir con mucha humildad, prudencia y con mucha fuerza en este último tramo” del proceso.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también aseguró que la región amazónica peruana “es un espacio donde siempre la reciben con mucho cariño”, ya que es uno de los principales bastiones de apoyo a su candidatura.

Asimismo ofreció, que si gana las elecciones presidenciales tendría “un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha” como, según precisó, lo viene “haciendo desde hace muchos años”.

Fujimori se postula por cuarta vez consecutiva a la Presidencia de Perú, tras haber perdido en una segunda vuelta en los comicios de 2011 frente al exmilitar nacionalista Ollanta Humala, además, en 2016 volvió a ser derrotada, en esta ocasión por el economista y empresario Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 contra el maestro rural Pedro Castillo.

Las encuestas publicadas este domingo indicaron que la candidata derechista se mantiene en el primer lugar de las preferencias a una semana de los comicios, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, que tiene un virtual empate técnico por la segunda posición.

Por esto, la directora de la empresa encuestadora privada Datum, Urpi Torrado, apuntó en el diario El Comercio que, a una semana de las elecciones “nada está definido”, porque “el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto” en Perú.

Las elecciones del 12 de abril han sido convocados más de 27 millones de peruanos para elegir al nuevo presidente para el período 2026-2031, además de 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, tal como prevén los sondeos, habrá una segunda vuelta entre los aspirantes más votados, programada para el domingo 7 de junio. (Con información de EFE)