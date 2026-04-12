Keiko Fujimori encabezó los sondeos “a boca de urna” en las elecciones de Perú

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori (Renato Pajuelo/EFE)

La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori lideró los sondeos “a boca de urna” para disputar en una segunda vuelta la Presidencia de Perú, el próximo 7 de junio, según los sondeos publicados por encuestadoras al término de la jornada de votación celebrada este domingo.

De acuerdo con la empresa Datum, Fujimori obtuvo el 16.5% de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con el 12.8%, el centroderechista Jorge Nieto, con el 11.6% y el derechista Ricardo Belmont el 10.5%.

Con una muestra de 18,144 encuestados, la empresa Ipsos indicó que Fujimori recibió el 16.6% de los sufragios, el izquierdista Roberto Sánchez, el 12.1%; Belmont, el 11.8%; López Aliaga, el 11%; y Nieto, el 10.7%.

Con estos resultados, la candidata de Fuerza Popular y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-200) aparece como la única segura en la segunda vuelta presidencial.

El jefe de los Ipsos Perú, Alfredo Torres, compartió al canal Latina que podía presentarse un sesgo en el resultado de la encuesta a boca de urna a favor de los candidatos que no eran los favoritos en Lima debido al número de electores que no llegaron a votar en la capital peruana.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas, que ha dejado sin ejercer su derecho a 63,300 ciudadanos.

Esta situación provocó el inicio de investigaciones a nivel de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y la empresa de transporte que estaba a cargo de la labor de distribución del material electoral en Lima y la vecina provincia del Callao.

Más de 27.3 millones de peruanos estaban convocados a participar en las votaciones de este domingo para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos 10 años, en una gran crisis política.

Ningún candidato presidencial tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda vuelta entro los dos aspirante más votados. (Con información de EFE)