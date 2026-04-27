Narco digital en Hong Kong: detienen a 120 personas, incluidos 14 menores

Detienen a 120 personas, entre ellas 14 menores de edad en Hong Kong

La policía de Hong Kong, en China, detuvo a 120 personas, entre ellas 14 menores de edad, tras un operativo de un mes enfocado en frenar la venta de drogas a través de internet. La acción también permitió el decomiso de sustancias y productos relacionados con un valor cercano a los 26 millones de dólares hongkoneses (unos 3.3 millones de dólares estadounidenses).

El despliegue, que se extendió del 29 de marzo al 25 de abril, evidenció el crecimiento del comercio ilegal de drogas en plataformas digitales y el uso de redes sociales para su distribución.

Una operación de un mes contra el narco en línea

El operativo, identificado como “Amberflock”, derivó en 74 casos investigados y el arresto de 78 hombres y 42 mujeres, con edades que van de los 12 a los 69 años.

Durante las acciones, las autoridades lograron incautar 53.7 kilogramos de distintas sustancias clasificadas como estupefacientes o “venenos”, según la legislación local.

Además, la policía tomó control de varios grupos en redes sociales que eran utilizados para promocionar la venta de drogas, y detectó otros cuatro casos de presunta comercialización en línea con 23 sospechosos adicionales, incluidos dos menores.

Menores involucrados y nuevas formas de distribución

Uno de los puntos que más llamó la atención de las autoridades fue la participación de adolescentes en estas redes. Algunos de los menores detenidos habrían sido reclutados por organizaciones criminales para actuar como mensajeros en la distribución de sustancias.

Otros fueron encontrados en posesión de cigarrillos electrónicos con nicotina líquida o cápsulas de etomidato, un anestésico que desde inicios de 2025 está clasificado como droga peligrosa en Hong Kong.

La operación también permitió ubicar tres almacenes donde se resguardaban distintos productos ilegales, entre ellos cogollos de cannabis, resina, cápsulas de vapeo con aceite de cannabis, así como grandes cantidades de THC (tetrahidrocannabinol) y CBD (cannabidiol).

Sanciones severas para el tráfico de drogas

Las autoridades recordaron que la legislación vigente contempla castigos severos para quienes participen en este tipo de delitos. Las penas pueden llegar hasta la cadena perpetua, además de multas de hasta 5 millones de dólares hongkoneses.

El caso refleja cómo el tráfico de drogas ha migrado hacia entornos digitales, donde el uso de redes sociales y plataformas en línea facilita tanto la promoción como la distribución, especialmente entre jóvenes.

Frente a este escenario, la policía advirtió que mantendrá operativos similares para frenar estas prácticas y evitar que más menores sean involucrados en redes delictivas.