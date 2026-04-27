Rusia multa a Google con millones por no eliminar contenido “prohibido”: crece presión sobre tecnológicas extranjeras

Rusia multa a Google El caso se suma a una serie de castigos que han escalado la tensión entre Rusia y las empresas tecnológicas internacionales.

Un tribunal de Moscú sancionó este lunes a Google con una multa de 19 millones de rublos (alrededor de 254 mil dólares) por negarse a eliminar información considerada ilegal bajo la legislación rusa.

La decisión fue emitida por el Tribunal de Distrito Taganski, que determinó que la compañía incurrió en faltas administrativas tras ignorar requerimientos del regulador de comunicaciones del país.

¿Por qué multaron a Google en Rusia?

De acuerdo con las autoridades, la empresa fue declarada culpable por incumplir cinco protocolos emitidos por Roskomnadzor, organismo encargado de supervisar contenidos digitales en Rusia.

Las infracciones están relacionadas con la negativa de Google a retirar páginas y materiales que han sido catalogados como ilegales por el gobierno ruso. Este tipo de contenidos suele estar vinculado a temas políticos, información considerada sensible o publicaciones que violan normas locales.

La sanción forma parte de una estrategia más amplia del país para obligar a las plataformas digitales a ajustarse a sus reglas internas.

Multas acumuladas de Google en Rusia

No es la primera vez que Google enfrenta este tipo de castigos en Rusia. Desde finales de 2021, los tribunales han impuesto múltiples sanciones por motivos similares, incluyendo también la negativa de la empresa a almacenar datos personales de usuarios rusos en servidores ubicados dentro del país.

En conjunto, las multas acumuladas ya superan los 29 mil millones de rublos, equivalentes a unos 387 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades solo han logrado recuperar cerca de 9 mil millones de rublos, de acuerdo con el Servicio Federal de Alguaciles.

Este escenario refleja las dificultades del gobierno ruso para hacer efectivas las sanciones contra grandes corporaciones extranjeras, aunque la presión legal se mantiene.

Bloqueos y advertencias a otras plataformas

El caso de Google no es aislado. Según Roskomnadzor, alrededor de 600 empresas extranjeras que operan en Rusia ya cumplen con las leyes locales, mientras que aquellas que se niegan enfrentan restricciones o bloqueos.

Recientemente, el gobierno ruso tomó medidas más severas al bloquear servicios de mensajería como Telegram y WhatsApp, argumentando que no colaboraron para frenar fraudes y otras actividades ilegales.

Estas acciones son una política más estricta sobre el control de contenidos digitales, en la que el país busca que las empresas tecnológicas operen bajo sus condiciones o enfrenten consecuencias legales y operativas dentro de su territorio.