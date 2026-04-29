Visa de EU 2026: dos preguntas que podrían frenar que te la otorguen (Agencia EFE)

El gobierno de Estados Unidos emitió nuevas normas para las solicitudes de visa, particularmente sobre dos preguntas que podrían detener el proceso en el Departamento de Inmigración.

De acuerdo con el documento revisado por The Washington Post, estas nuevas disposiciones podrían limitar las solicitudes de asilo en Estados Unidos.

Además, entre las modificaciones, se rechazarían documentos de viaje estadounidenses a quienes respondan afirmativamente a dichas preguntas.

¿Cuáles son las dos preguntas que podrían frenar que te otorguen la visa en EUA?

Según el documento revisado por The Washington Post, proveniente de un mensaje de la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio, se notifica que todos los funcionarios consulares deberán realizar dos preguntas clave a los solicitantes:

“¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de su última residencia habitual?” y

“¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de su residencia permanente?”.

A estas interrogantes, “los solicitantes de visa deberán responder verbalmente con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular pueda continuar con la emisión de la visa”, detalla el documento, el cual entraría en efecto inmediato, de acuerdo con The Washington Post.

Además, el artículo señala que los funcionarios de migración deberán solicitar a los solicitantes de visa de no inmigrante que confirmen que no temen sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de su anterior residencia habitual, y documentar la respuesta en las notas del caso. En caso de responder “sí” a alguna de las dos preguntas, el proceso de solicitud del visado estadounidense se suspendería de inmediato.

Una acción del gobierno de Trump para limitar el asilo en EUA

De acuerdo con uno de los medios más influyentes y antiguos de Estados Unidos, la entrada en vigor de estas nuevas normas significaría un esfuerzo de la administración Trump por limitar drásticamente el número de personas migrantes que buscan asilo en el país, lo que podría contradecir la ley federal estadounidense, que establece que los extranjeros pueden solicitar asilo si enfrentan persecución o un temor fundado de persecución en su país de origen.

Según Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International, organización humanitaria independiente, las acciones descritas en el documento —que hasta ahora no ha sido confirmado ni desmentido por el Ejecutivo estadounidense— “estarían destruyendo sistemáticamente cualquier medio por el cual una persona perseguida pueda buscar protección y seguridad en Estados Unidos”, declaró para The Washington Post.