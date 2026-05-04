Ataque con dron lanzado desde Irán provoca “gran incendio” en terminal petrolífera de Emiratos

Guerra de Irán La terminal petrolera de Fuyaira saca el petróleo de Emiratos Árabes Unidos mediante un oleoducto que salva el estrecho de Ormuz

Un ataque con dron lanzado desde Irán ha provocado “un gran incendio” en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), lo que supone una ruptura de la tregua entre Teherán y Washington, firmada el 8 de abril.

“Las autoridades del emirato de Fuyaira confirmaron un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira (FOIZ), provocado por un ataque con dron procedente de Irán”, informó la Oficina de Medios del pequeño emirato, uno de los siete que conforman Emiratos Árabes Unidos.

La Defensa Civil de Fuyaira “continúa trabajando para controlar el incendio”, agregó la nota, sin aportar más detalles sobre los daños provocados ni posibles víctimas mortales.

Ataque contra el bypass petrolero emiratí

El ataque iraní contra Fuyaira, la terminal petrolera en el golfo de Omán, parece la respuesta bélica iraní al intento de Emiratos de sacar el petróleo mediante un oleoducto al único puerto que está fuera del estrecho de Ormuz.

Alarma aérea

Además del ataque con dron a Fuyaira, el Ministerio de Defensa detalló que “se detectaron cuatro misiles de crucero procedentes de Irán que se aproximaban al país. Tres fueron interceptados con éxito sobre aguas territoriales emiratíes, mientras que el cuarto cayó al mar” dijo el departamento en un comunicado, en el que confirmó que los estruendos que se escucharon “fueron resultado de los exitosos derribos”.

Asimismo, afirmó que “el sistema de defensa aérea de EAU está combatiendo activamente las amenazas de misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV)”, sin aportar más información.

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre el objetivo del ataque, si bien Interior emiratí ya emitió hace unas horas otra alerta vía SMS a los residentes del país en la que advertía de “potenciales amenazas de misiles” y pedía a la población que se resguardara en un lugar seguro.

Las bolsas caen, el petróleo sube

Tras romper Irán la tregua, las bolsas cayeron con fuerza en Europa, mientras el Brent, de referencia en Europa se disparó 5.4%, hasta alcanzar los 114 dólares el barril.