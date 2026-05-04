Mueren 3 personas en crucero por brote de hantavirus: qué es, síntomas y cómo se propaga

3 personas muertas por hantavirus Un crucero que salió de Argentina encendió las alertas sanitarias tras la muerte de tres personas por un virus poco común.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma la muerte de Tres personas y al menos otras tres presentan complicaciones tras un brote de hantavirus detectado en un crucero que navegaba por el océano Atlántico luego de partir de Ushuaia, en Argentina; ya investiga el caso y coordina la atención médica de los pasajeros.

El organismo detalló que hay un caso confirmado en laboratorio y cinco más bajo sospecha. De los seis afectados, tres fallecieron y uno permanece en terapia intensiva en Sudáfrica, mientras otros dos continúan bajo observación en la embarcación.

Brote de hantavirus en el crucero

El incidente fue reportado como un evento de salud pública internacional. De acuerdo con la OMS, los contagios podrían estar relacionados con exposición a roedores o sus desechos, aunque no se descarta que parte de la transmisión haya ocurrido dentro del barco.

El crucero zarpó desde la región patagónica y, hasta ahora, no está claro si los pasajeros se infectaron antes de abordar o durante el viaje. Las autoridades sanitarias ya realizan estudios epidemiológicos, pruebas adicionales y la secuenciación del virus.

“El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni restricciones de viaje”, señaló Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una familia de virus que puede provocar enfermedades graves en humanos. Se transmite principalmente por contacto con saliva, orina o excremento de roedores infectados, o por inhalar partículas contaminadas en el aire.

Aunque es poco común, en algunos casos también puede haber transmisión entre personas, como ya se ha documentado en países del Cono Sur como Argentina y Chile.

¿Qué tan peligroso es el hantavirus?

El virus puede comenzar con síntomas leves, similares a una gripe: fiebre, dolor muscular, cansancio y dolor de cabeza. Sin embargo, puede evolucionar rápidamente a cuadros graves.

Uno de los más severos es el síndrome pulmonar por hantavirus, que provoca dificultad respiratoria y puede ser mortal. Según datos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), hasta el 38% de los pacientes con esta complicación puede fallecer.

También existe la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que afecta los riñones y puede tener tasas de mortalidad de entre 1% y 15%.

¿Cómo se propaga la enfermedad?

Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con el virus. En fases avanzadas, los pacientes pueden presentar acumulación de líquido en los pulmones, presión en el pecho y problemas respiratorios graves.

El diagnóstico temprano es complicado, ya que los primeros signos se confunden fácilmente con enfermedades comunes.

Sin tratamiento específico: ¿cómo se puede cuidar una personas que ya tiene hantavirus?

Hasta ahora no existe un tratamiento directo contra el hantavirus. La atención médica se basa en controlar los síntomas: reposo, hidratación, monitoreo constante y, en casos graves, asistencia respiratoria o incluso diálisis si hay daño renal.

¿Cómo se dio el contagio en el barco?

Las primeras investigaciones apuntan a que los pasajeros estuvieron en zonas con presencia de roedores, posiblemente durante actividades previas al abordaje. Sin embargo, autoridades sanitarias no descartan que el virus también haya circulado dentro del crucero.

Uno de los casos involucra al médico de la embarcación, lo que abre la posibilidad de contagio por contacto cercano.

Brote bajo vigilancia internacional

La OMS mantiene coordinación con autoridades sanitarias de varios países, así como con los responsables del crucero, para contener el brote y evaluar riesgos.

Mientras tanto, se trabaja en la evacuación médica de los casos más delicados y en el seguimiento del resto de pasajeros.

Aunque el virus no es nuevo —existen registros desde hace siglos—, este episodio vuelve a poner atención en enfermedades poco frecuentes que pueden escalar rápidamente en entornos cerrados como un crucero.