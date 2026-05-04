OMS alerta de brote de hantavirus en crucero con tres turistas muertos

Alerta sanitaria El crucero neerlandés fondeado en Cabo Verde (ELTON MONTEIRO/EFE)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este lunes que la muerte de tres turistas en un crucero que partió de Argentina ha sido causada por hantavirus, una enfermedad respiratoria grave, pero pidió que no cunda el pánico.

“El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para ceder al pánico ni para imponer restricciones de viaje”, señaló Hans Kluge en un comunicado, subrayando que las infecciones por hantavirus eran poco frecuentes, generalmente vinculadas a la exposición a roedores infectados y que “no se transmiten fácilmente entre personas”.

Los seis afectados por hantavirus en un crucero que partió de Argentina y está frente a Cabo Verde, de los que tres han muerto, incluyen a una pareja neerlandesa -fallecida- y un ciudadano británico -que estaba en cuidados intensivos en Johannesburgo-, confirmaron este lunes las autoridades de Sudáfrica.

El Departamento de Salud sudafricano indicó que, “mientras el barco navegaba frente a las costas sudafricanas, algunos de los pasajeros sufrieron graves complicaciones de salud derivadas de infecciones respiratorias agudas graves”.

El primer paciente era un pasajero de 70 años “que enfermó repentinamente a bordo del barco, durante la travesía desde Ushuaia (ciudad más austral de Argentina) a la isla de Santa Elena (territorio británico en el sur del Atlántico) y presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea”, detalló. El hombre murió finalmente en la isla británica, donde permanecen sus restos a la espera de ser repatriados.

La segunda fallecida era su esposa, de 69 años, que “sufrió un desmayo” en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo (norte) “mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a su país de origen, los Países Bajos”, y murió tras ser trasladada a un centro médico cercano.

En cuanto al tercer paciente, detalló el Departamento, se trata de un británico que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Helena a la isla de Ascensión, también británica.

“A pesar del tratamiento médico que se le proporcionó en Ascensión, su estado no mejoró y fue necesario evacuarlo a un centro sanitario privado sudafricano en Sandton (Johannesburgo) para recibir tratamiento médico adicional”.

Un caso confirmado por laboratorio

Este tercer caso es el único que ha sido confirmado en laboratorio como una infección del hantavirus.

El Departamento también señaló que el buque turístico, que se llama MV Hondius y zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, “transportaba a unos 150 turistas de diversos países” y viajaba en dirección a las islas Canarias (España).

En su ruta, el navío pasó también por la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El Departamento sudafricano afirmó que está colaborando con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en inglés) y las autoridades sanitarias regionales de Johannesburgo “para realizar el rastreo de contactos y detener la posible propagación del virus”.

“En nuestra opinión, no hay motivo para el pánico público, ya que sólo dos pacientes del crucero han estado dentro de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando una respuesta conjunta con todas las islas y países afectados para contener la propagación de la enfermedad”, añadió.

Atrapados en el crucero

La empresa que opera el barco, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, informó de que dos enfermos son miembros de la tripulación que “requieren atención médica urgente” y a los que las autoridades caboverdianas no están permitiendo desembarcar.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.