Federación firma acuerdo con agricultores para privilegiar ventas de maíz nacional a “precio justo”

Acuerdo con agricultores (Presidencia de México/EFE)

El Gobierno de México firmó este miércoles un acuerdo con productores, comercializadores e industriales del maíz para ordenar el comercio del grano, garantizar precios justos tanto para productores como consumidores y privilegiar las ventas del producto nacional, en medio del debate sobre un posible aumento en el precio de la tortilla.

El acto para llevar a cabo el acuerdo, denominado ‘Sistema de ordenamiento para el maíz blanco’, se realizó en el Palacio Nacional y fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, altos funcionarios del Gobierno Federal, empresarios y representantes del sector agrícola de distintos estados del país.

“Las empresas compradoras privilegiarán la adquisición y consumo de maíz blanco nacional antes de recorrer a las importaciones. Es un gran logro”, precisó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López, en su intervención.

Según argumentó, el acuerdo garantizará la “autosuficiencia” del maíz blanco, al tiempo que “estabilizará” el mercado nacional y “fortalecerá” la rentabilidad de pequeños y medianos productores de compras anticipadas a un precio justo.

Para esto, se realizarán compras anticipadas mediante contratos acordados entre los distintos actores de la cadena productiva, agregó que Jazmín López, quien destacó que es un acuerdo con 80 empresas nacionales y extranjeras del sector.

“A través de estos mecanismos se facilitará el acceso a insumos a precio justo, innovación tecnológica, asistencia técnica y herramientas de eficiencia productiva en coordinación con el personal autorizado por el Gobierno de México y conforme a la normativa aplicable”, dijo.

Por su parte, la Jefa del Ejecutivo Federal puso en valor esta unión entre diferentes actores para crear una “plataforma para hacer todo muy transparente”, a la vez que puntualizó que el acuerdo es “voluntario” y busca garantizar la soberanía alimentaria, la autosuficiencia y que los productores “vivan bien” de su trabajo.

“Hoy estamos sentados aquí firmando un programa de ordenamiento de la producción y el mercado del país. Para el beneficio también de los consumidores y del país”, añadió.