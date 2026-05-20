Buró de Crédito 2026: estas son las deudas que desaparecerán de tu historial. ¿En realidad es tan bueno como parece?

En mayo de 2026, algunos registros negativos comenzarán a desaparecer automáticamente del Buró de Crédito gracias a los plazos establecidos por la ley mexicana.

Esto ocurre gracias a que la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece tiempos específicos para eliminar registros negativos dependiendo del tamaño del adeudo y su antigüedad.

¿Qué deudas se borrarán del Buró de Crédito en mayo de 2026?

La eliminación de registros funciona con base en las famosas UDIS o Unidades de Inversión, una medida que cambia constantemente según la inflación. Actualmente, cada UDI ronda los 8.8 pesos mexicanos.

Estas son las deudas que podrán desaparecer del historial crediticio si ya cumplieron el tiempo requerido:

Deudas menores a 25 UDIS

Son adeudos pequeños, equivalentes aproximadamente a menos de $220 pesos.

Se eliminan después de 1 año

Aplican pequeños retrasos en servicios o créditos de bajo monto

Deudas de 25 a 500 UDIS

Equivalen aproximadamente hasta $4,000 pesos.

Se borran después de 2 años

Aquí suelen entrar créditos departamentales o préstamos pequeños

Deudas de 500 a 1,000 UDIS

Montos cercanos a los $8,000 pesos.

Desaparecen después de 4 años

Son comunes en tarjetas de crédito o financiamientos personales

Deudas mayores a 1,000 UDIS

Adeudos más elevados.

Se eliminan después de 6 años

Solo aplican si la deuda es menor a 400 mil UDIS

No deben tener procesos judiciales activos ni estar relacionadas con fraude.

Lo que muchos no saben sobre “salir” del Buró de Crédito

Existe una idea equivocada que hace pensar que estar en el Buró de Crédito es algo malo. La realidad es distinta. Todas las personas que han tenido un crédito, tarjeta, financiamiento o incluso servicios contratados pueden aparecer ahí, tengan buen o mal historial.

Lo importante no es “estar en Buró”, sino cómo aparece tu comportamiento financiero.

De hecho, aunque un adeudo desaparezca del reporte, eso no significa que legalmente deje de existir. El acreedor todavía podría intentar cobrar la deuda por otras vías si la legislación vigente lo permite.

Las deudas que NO se eliminan automáticamente

No todas las cuentas desaparecen como si el sistema hubiera dicho “borrón y cuenta nueva”. Hay casos que permanecen registrados:

Deudas relacionadas con fraude

Créditos con procesos judiciales activos

Adeudos con instituciones financieras públicas

Montos superiores a 400 mil UDIS

Es decir, algunas manchas financieras sí pueden convertirse en tatuajes permanentes si la situación escala legalmente.

Cómo mejorar tu historial crediticio sin esperar años

Aunque muchas personas esperan el “borrado automático”, especialistas financieros recomiendan otra estrategia: comenzar a reconstruir el historial cuanto antes.

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