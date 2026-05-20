Trump ordena revisión de transferencias bancarias que golpearía el envío de remesas

Remesas (Crisanta Espinosa Aguilar)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para “restaurar la integridad del sistema financiero” del país, en la que ordena al Departamento del Tesoro el endurecimiento de las medidas para detectar fraudes, lavado de dinero y la detección de los migrantes que trabajan ilegalmente en el país.

La dependencia realizará una revisión a las instituciones y plataformas de pago que hacen “transferencias de bajos montos” hacia el exterior, lo que podría generar afectaciones a las remesas que reciben millones de mexicanos.

Esto derivado de que han descubierto centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo mortal en Estados Unidos vinculados con cárteles que tienen su base en México, expresan; además se menciona un caso de redes de lavado de dinero vinculadas a China que han facilitado 312 mil millones de dólares a organizaciones criminales.

Además, se precisa, que el Departamento del Tesoro deberá exigir a las instituciones financieras que revisen los envíos de dinero de bajos montos, es decir, las remesas, que podrían relacionarse con actividades ilegales de personas sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

De manera regular, se vigilan los movimientos de grandes sumas de dinero con el fin de combatir fraudes fiscales o lavado de dinero, sin embargo, esta vez se pone la mira en los montos bajos realizados por parte de los migrantes sin visa o permiso de trabajo.

El republicano expresó: “Las transferencias transfronterizas de bajo monto han sido utilizadas para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”, agregó que, “Mi Administración no tolerará los riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible o sujeta a deportación”.

De acuerdo a la orden presidencial, el Departamento del Tesoro deberá emitir alertas a bancos y financieras sobre posibles señales de:

• Evasión de impuestos,

• Lavado de dinero,

• Pagos “por debajo de la mesa”,

• Tráfico de personas,

• Uso sospechoso de cuentas y transferencias.

Los bancos podrían pedir más información para abrir cuentas o dar créditos, incluyendo:

• Estatus migratorio,

• Autorización de trabajo,

• Verificación adicional si alguien usa ITIN (número fiscal usado por personas sin Seguro Social).

Esta medida tendría un impacto importante en la economía nacional ya que representan un 3.5 por ciento del PIB total.