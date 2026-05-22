OMS aumentó a “muy alto” el riesgo de brote de ébola en Congo

Brote de ébola en Congo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que aumentó de “alto” a “muy alto” el riesgo por el brote de ébola dentro de Congo, con 750 casos sospechosos y 177 muertes.

Tedros indicó que la categoría “alto” se mantiene en la región de África subsahariana y “bajo” a escala global. Señaló que 82 de los casos y siete de los fallecimientos han sido confirmados en laboratorio como provocados por el virus del Ébola.

La OMS reveló que un estadounidense que se encontraba en Congo ha sido evacuado a República Checa, al establecer un “contacto de alto riesgo”, después de que otro, positivo por el virus, fuera trasladado a Alemania.

Tedros subrayó que la oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha asignado 60 millones de dólares en respuesta a esta crisis sanitaria, la cual unificarán a los 3.9 millones liberados anteriormente por la OMS de su fondo de emergencias.

El director general puntualizó el riesgo de una epidemia causada por una variante relativamente desconocida del virus, denominada Bundibugyo, la cual no cuenta con tratamientos ni vacunas, y de la que actualmente se han dado dos brotes: uno en Uganda en 2000 y otro en Congo en 2012.

La OMS enfatizó que al propagarse mediante el contacto directo, es frecuente que lo contraigan trabajadores del sector sanitario, funerario y de cuidados.

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