Día Mundial de la Cultura Gótica: ¿Qué es y por qué se celebra hoy 22 de mayo?

World Goth Day 2026 La celebración recuerda el impacto que la cultura gótica ha tenido desde finales de los años 70´s. (Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy)

Entre las diversas subculturas que existen en el mundo, una de las que tiene mayor presencia en la sociedad es la Gótica. De origen britanico, la celebración del Día Mundial del Gótico o World Goth Day tuvo su lugar por primera vez el 22 de mayo de 2009. Con el paso del tiempo, la comunidad de la cultura underground se apropió de esta fecha como una oportunidad para visibilizar su existencia como un símbolo de resistencia.

De igual forma, ha tenido como objetivo la diferenciación de otras subculturas, con las que se les ha mimetizado con el paso del tiempo, como los Punks y Emos. Así mismo, esta fecha responde al reconocimiento de la importancia del Goth en objetos de consumo como la música, la moda y el arte.

Los albores de la Cultura Gótica

Los primeros registros que se tienen del surgimiento de la Cultura Goth yacen a finales de la década de los 70´s, con influencias de la época medieval, así como en la literatura Gótica a finales del XIX, donde existía una fijación por el romanticismo oscuro, lo macabro y oculto.

No fue hasta que a través de la música y una mutación del género post-punk, comenzó a popularizarse el término Gótico para referirse a bandas y músicos que exploraban letras y sonidos “sombríos”. Algunos de los ejemplos más conocidos fueron Joy Division, Bauhaus y The Cure.

El Goth se concentró por algunos años como una subcultura de nicho en Reino Unido, sin embargo, no pasó mucho tiempo en que su influencia se extendiera a todo el mundo a partir de los 80’s, convirtiéndose en un estilo de vida.

¿Por qué se celebra el 22 de mayo?

Todo comenzó en su lugar de origen, cuando en 2009, la radio de la BBC transmitió un programa especial sobre distintas subculturas que han permeado en el ámbito musical, entre ellas, destacó la música Goth. Esto llevó a los DJ ‘s Martin Oldgoth y Cruel Britannia, figuras reconocidas de la escena, a definir el 22 de mayo como el día para celebrar la cultura gótica.

Hoy, 17 años después, la celebración conserva su relevancia a través de eventos y reuniones organizados por parte de las comunidades de esta contracultura.