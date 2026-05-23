Irán y EU reportan avances en negociaciones; Pakistán ve posible acuerdo cercano

Banderas de Irán y Estados Unidos Irán y Estados Unidos trabajan actualmente sobre un memorando de entendimiento basado en una propuesta iraní de 14 puntos

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos dieron nuevas señales de acercamiento luego de varios días de negociaciones indirectas, en medio de la mediación que mantiene Pakistán entre ambos gobiernos.

Tras una visita a Teherán del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, funcionarios iraníes, estadounidenses y paquistaníes coincidieron en que las negociaciones avanzaron y que durante los próximos días podría haber novedades importantes.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró a la televisión estatal que en la última semana ambas partes han acercado posiciones, aunque evitó asegurar que el acuerdo esté cerrado.

Según explicó, Irán y Estados Unidos trabajan actualmente sobre un memorando de entendimiento basado en una propuesta iraní de 14 puntos que ha sido intercambiada entre las delegaciones con apoyo de Pakistán.

Washington reconoce avances

Desde Nueva Delhi, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que existen progresos en las conversaciones y señaló que podría haber anuncios en poco tiempo.

Rubio aseguró que las negociaciones continúan activas y que todavía se trabaja en distintos puntos del posible acuerdo.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía previsto reunirse con integrantes de su equipo de seguridad, entre ellos el vicepresidente JD Vance, además de los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner, para revisar el estado de las pláticas.

Fuentes de seguridad paquistaníes señalaron bajo anonimato que Irán y Estados Unidos se encuentran “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo desde la ruptura de negociaciones previas en Islamabad.

También afirmaron que la visita de Asim Munir a Teherán incluyó reuniones con el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe negociador y presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf; y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Desacuerdos por el programa nuclear

Pese a los avances reportados por ambas partes, todavía existen diferencias importantes relacionadas con el programa nuclear iraní.

Mientras Irán busca dejar ese tema para una segunda etapa de negociación después de concretar un primer acuerdo de paz, Estados Unidos insiste en que Teherán debe entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Marco Rubio también reiteró la postura de Washington sobre el estrecho de Ormuz, al señalar que esa ruta marítima debe permanecer abierta y libre de cobros, en referencia al proyecto iraní para regular el tránsito en esa zona estratégica.

Por su parte, Donald Trump se mostró más prudente sobre el futuro de las negociaciones y dijo que ve un 50 por ciento de posibilidades de alcanzar un “buen” acuerdo.

El mandatario estadounidense volvió a lanzar advertencias contra Irán en caso de no lograr un pacto, aunque el alto al fuego alcanzado el pasado 8 de abril continúa vigente hasta ahora. Aun así, el propio Trump reconoció que la tregua sigue siendo “increíblemente frágil”.