Marea humana exige en Madrid la dimisión del Jefe de Gobierno español

La policía trata de contener a algunos participantes de la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (EFE)

“Marcha por la dignidad” — Con el lema “Marcha por la dignidad”, más de 120 mil españoles convocados por la organización Sociedad Civil Española, conformada por 150 asociaciones vinculadas a la derecha y centroderecha, con apoyo del partido conservador PP y el ultraderechista Vox, se manifestaron este sábado en Madrid en una marea humana, para exigir la renuncia del Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusan de corrupción, por lo que también piden se programen elecciones anticipadas.

La manifestación transcurrió en medio de tensiones, ya que se registraron insultos y conatos de enfrentamientos entre los inconformes con fuerzas del orden, lo que dejó al menos 3 personas detenidas y 7 policías lesionados.

La marea humana exigía con gritos la dimisión de Pedro Sánchez mientras portaban carteles en contra del jefe de gobierno mientras destacaba una enorme pancarta con la leyenda “‘Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión”, frase que fue replicada por los manifestantes durante su marcha.

Las calles de la capital española se vieron inundadas de manifestantes y que según la Delegación del Gobierno en Madrid fue de 40 mil participantes, en tanto que los organizadores señalaron que hubo una convocatoria de 120 mil personas.

Miles de españoles inundaron las calles de Madrid para exigir la renuncia de Pedro Sánchez (EFE)

La marcha se registró en la misma semana que el expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, fue acusado en un caso de tráfico de influencias para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra.

Los inconformes increparon también a periodistas, especialmente a un equipo de la Televisión Española -medio del gobierno- al que impidieron hacer su trabajo al grito de “¡Prensa española, manipuladora!”.

Muchos manifestantes lanzaron consignas contra las autoridades y en especial contra el Jefe de Gobierno como “Pedro Sánchez, dimisión” o “No es un Gobierno, es una mafia”.

Un grupo de manifestantes han intentado acercarse al palacio de la Moncloa -residencia del Jefe de Gobierno-, lo que obligó a cortar el tráfico en algunas calles e incluso un carril de una carretera próxima.

Algunos de los manifestantes llevaban banderas de España y proclamaban discriminatorias contra la comunidad migrante con expresiones como “No es inmigración es una invasión”, o islamófobas como “Reemigración si no comen jamón”, así como insultos al Jefe del Gobierno y al ministerio del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

Frente a este panorama, la Policía Nacional intervino y tuvo que cargar contra decenas de personas que, tras acabar la multitudinaria protesta intentaban acercarse al palacio de la Moncloa.

El cordón policial que protegía las inmediaciones del palacio impidió aproximarse a los manifestantes a la residencia del mandatario español, aunque los agentes se vieron obligados a cargar contra ellos en varias ocasiones para que mantuvieran las distancias.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid reportaron que al registrarse algunos enfrentamientos de manifestantes con fuerzas del orden fueron detenidas tres personas, en tanto que siete policías resultaron con heridas leves por estas agresiones. En redes sociales varios manifestantes señalaron que policías emplearon gas para dispersarlos.

La Crónica de Hoy 2026