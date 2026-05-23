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El presidente chino, Xi Jinping, dijo hace una semana en su encuentro con Donald Trump que la disputa por Taiwán puede derivar en un “conflicto” mayor

Taiwán acusa que China la acecha con despliegue de más de 100 buques

Por Suriel Terré
Buques chinos cercan accesos marítimos a Taiwán (Archivo/EFE)

Crisis China-Taiwán — El Gobierno de Taiwán denunció este sábado que las autoridades de China desplegaron más de 100 barcos de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, desde el mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, publicó en su cuenta de la red social X y de la que hizo eco la agencia Reuters, asegura que la operación militar se llevó a cabo “en los últimos días”, y acusa a China de amenazar la paz y la estabilidad en la región.

El gigante asiático considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio y amaga con tomarla por la fuerza.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979, Washington se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.

En un reciente encuentro bilateral efectuado hace una semana en Pekín, el presidente chino Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump que esta cuestión puede derivar en un “conflicto”.

Tras concluir su visita, el líder de la Casa Blanca sugirió que la venta de armas a Taiwán podría utilizarse como moneda de cambio con Pekín e instó a las autoridades de la isla a no declarar la independencia. (Información de agencias)

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