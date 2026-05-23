Taiwán acusa que China la acecha con despliegue de más de 100 buques

Buques chinos cercan accesos marítimos a Taiwán (Archivo/EFE)

Crisis China-Taiwán — El Gobierno de Taiwán denunció este sábado que las autoridades de China desplegaron más de 100 barcos de guerra y de guardia costera en las aguas de la zona, desde el mar Amarillo hasta el mar de China Meridional y el Pacífico occidental.

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, publicó en su cuenta de la red social X y de la que hizo eco la agencia Reuters, asegura que la operación militar se llevó a cabo “en los últimos días”, y acusa a China de amenazar la paz y la estabilidad en la región.

El gigante asiático considera esta isla con gobierno democrático y ejército propios como una parte de su territorio y amaga con tomarla por la fuerza.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979, Washington se mantiene como el principal apoyo y proveedor de armas de Taiwán.

En un reciente encuentro bilateral efectuado hace una semana en Pekín, el presidente chino Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense Donald Trump que esta cuestión puede derivar en un “conflicto”.

Tras concluir su visita, el líder de la Casa Blanca sugirió que la venta de armas a Taiwán podría utilizarse como moneda de cambio con Pekín e instó a las autoridades de la isla a no declarar la independencia. (Información de agencias)

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