Periodistas denuncian trabas de EU para obtener visas y sus restricciones para cubrir la Copa 2026

Periodismo deportivo

Cuando faltan apenas cinco días para el arranque del Mundial de 2026, la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS) levantó la voz por una situación que considera preocupante: periodistas acreditados para cubrir la justa mundialista siguen sin poder ingresar a Estados Unidos debido a problemas con la emisión de visas.

El presidente de la AIPS, el italiano Gianni Merlo, envió una carta dirigida a Bryan Swanson, director de Relaciones con los Medios de Comunicación de la FIFA, y a Jochen Steinhoff, responsable de Operaciones y Servicios de Medios del organismo, para expresar la inquietud del gremio ante lo que calificó como restricciones “injustas”.

En el documento, Merlo aseguró que se trata de un problema antiguo que continúa afectando el trabajo periodístico.

“Nos encontramos ante un problema antiguo e inaceptable para los periodistas como la denegación de visados de entrada a colegas debidamente acreditados. Hay muchos casos de compañeros iraníes y africanos que no pueden entrar en Estados Unidos. Los casos son innumerables y, repito, inaceptables”, señaló.

El dirigente consideró contradictorio que, mientras constantemente se destaca que el deporte sirve para unir pueblos y tender puentes entre sociedades con diferencias políticas o culturales, en la práctica se estén levantando obstáculos para quienes tienen la tarea de informar.

“Los políticos siempre dicen que el deporte une y tiende puentes entre los jóvenes de países en conflicto, pero en este caso, estamos yendo en la dirección opuesta”, manifestó.

Merlo subrayó que la presencia de los medios de comunicación resulta fundamental para proyectar la imagen del torneo y transmitir lo que representa un evento de esta magnitud a nivel global.

“Creemos que es importante permitir que los compañeros asistan al evento y trabajen porque su presencia será crucial para la imagen del deporte y lo que representa, especialmente en un país como Estados Unidos donde la libertad de prensa es imprescindible”, expresó.

La AIPS también alertó sobre las consecuencias económicas y logísticas que ya enfrentan varios reporteros afectados. De acuerdo con Merlo, el retraso en la entrega de visas ha provocado que algunos periodistas pierdan vuelos que habían reservado con anticipación y tengan que asumir gastos adicionales para reorganizar sus coberturas.

“Ya llevamos un retraso considerable, y muchos compañeros ya han perdido la oportunidad de usar los billetes de avión que habían reservado con antelación, además de tener que afrontar importantes gastos adicionales”, advirtió.

Por ello, el presidente de la asociación confió en que la FIFA intervenga para destrabar la situación y haga “todo lo posible” para facilitar la expedición de los documentos pendientes antes del silbatazo inicial del Mundial.

A pocos días de que el balón comience a rodar, la polémica por las visas ya alcanzó también a quienes estarán encargados de contar las historias dentro y fuera de la cancha, abriendo un nuevo debate sobre la libertad de prensa en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.