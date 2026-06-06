Tiroteo durante festival comunitario en Ohio deja 12 heridos

Autoridades reportan 12 heridos, dos de ellos en estado crítico

Tragedia en el Old West End Festival — Un saldo de 12 herido, dos de ellos en estado crítico, dejó este sábado un tiroteo durante un festival comunitario en la estadounidense ciudad de Toledo, en Ohio, donde el alcalde de la localidad, Wade Kapszukiewicz, había reportado ocho, pero la cifra aumento, en tanto que ya se busca al o los presuntos responsables de esta agresión.

El subjefe del Departamento de Policía de Toledo, Joe Heffernan, dijo en conferencia de prensa, que el siniestro se registró, presuntamente, luego de que dos individuos empezaran a dispararse el uno al otro durante el Old West End Festival, un festejo comunitario.

El Departamento policial, que había reportado antes el traslado de “muchas víctimas a sitios médicos cercanos” para recibir atención, apuntó que los lesionados tienen edades entre los 14 y los 61 años.

Por su parte, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su “preocupación por la situación” al considerar que “los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen el tiempo juntas sin miedo a la violencia”.

“Confiamos en que los oficiales encuentren a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido”, publicó DeWine en la red social X.

Los agentes respondieron al reporte del tiroteo a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del festejo comunitario entre las avenidas Delaware y Glenwood.

Videos que circulan en redes sociales muestran a personas cuando trataron de ponerse a salvo y salir de lugares donde se vendía comida, mientras que otras se tiraban al suelo para esconderse tras sus autos en medio de los disparos.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

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