Mataron al Niño Guerrero: Trump anuncia que ejército de EU abatió al líder del Tren de Aragua Donald Trump confirmó la muerte de el “Niño Guerrero”, líder de la banda venezolana Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero” y líder de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada por el país como una organización terrorista, fue abatido.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta.” Informó el presidente Donald Trump.

Sobre la muerte del “Niño Guerrero”, Donald Trump señaló que esta acción formaba parte de sus promesas de campaña, al haberse comprometido a declarar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a criminales y declarar la guerra a los cárteles.

“Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas”, expresó en su texto.

“Antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”, señaló.

De acuerdo con lo informado por el mandatario estadounidense en la red social Truth Social, el ataque se realizó en coordinación con Venezuela, a quien describió como “amigos”.

“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”.

En el mismo comunicado, Donald Trump señaló que la banda Tren de Aragua ya no tenía un lugar seguro en Venezuela y finalmente declaró que “bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

¿Quién era Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”?

Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, era catalogado como uno de los hombres más peligrosos de Venezuela y líder de la banda Tren de Aragua, considerada una de las más peligrosas de dicho país.

Es originario de Maracay, en el estado de Aragua, quien, de acuerdo con diferentes reportes, sus primeros delitos fueron registrados a inicios de los años 2000.

En 2010, ingresó por primera vez a la cárcel de Tocorón por cargos de tráfico de drogas, homicidio y robo; sin embargo, dos años después escaparía.

En 2013, volvió a ser capturado y enviado de nuevo a la cárcel de Tocorón, donde en 2018 fue condenado a 17 años de prisión.

Fue durante su estancia en prisión que “Niño Guerrero” se volvió líder de la banda Tren de Aragua y desde ahí expandió el poder de esta.