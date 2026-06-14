Irán confirma el acuerdo con Estados Unidos que se firmará el viernes en Ginebra

Acuerdo de paz Propaganda antiestadounidense y antiisraelí en el feudo de Hezbolá en Beirut (WAEL HAMZEH/EFE)

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabad, confirmó que “el texto del memorando de entendimiento ha sido finalizado y la firma oficial del memorando de entendimiento de Islamabad tendrá lugar el viernes en Suiza”.

En el escueto comunicado, la parte iraní no mencionó el fin de la guerra ni la cuestión nuclear, que Teherán abogaba porque se negociara más adelante.

La confirmación iraní llega poco después de que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mediador para finalizar la guerra, el primer ministro paquistaní, Shehbab Sharif.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado”, proclamó este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mismo día que cumple 80 años. “¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!”, añadió el magnate republicano.

Acuerdo también para Líbano

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha confirmado este domingo por la noche en su cuenta de X que, “tras intensas conversaciones”, le “complace anunciar que se ha alcanzado un acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”.

“Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Durante la mañana, Israel volvió a bombardear el sur de Beirut y Teherán amenazó con tomar represalias, por lo que a punto estuvo de irse al traste semanas de negociaciones.

Trump exigió a su aliado israelí, Benjamín Netanyahu, que no volviera a agredir y que no torpedeara un acuerdo que se preveía inminente.