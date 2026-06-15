Visa Top-Tier de Corea del Sur: ¿Cómo puedo obtenerla y qué beneficios tiene?

Visa Top-Tier de Corea del Sur Corea del Sur anunció que su popular Visa Top-Tier contará de una extensión al área científica y tecnológica.

Durante marzo del año pasado, Corea del Sur presentó su Visa Top-Tier, o Visa de Máxima/Primera Categoría, la cual fue exclusicamente limitada al personal corporativo de industrias de vanguardia. Sin embargo, decidió expandir la prestigiosa visa al sector científico y tecnológico, con el propósito de atraer a profesionales de excelencia a nivel global.

A comienzos del junio presente, en aras de la celebración del Mundial FIFA 2026, el país surcoreano anunció la iniciativa de la Visa Top-Tier para simplificar los trámites migratorios para científicos y científicas de élite en todo el mundo, cuyo proceso entró en vigor a partir de este mes.

Visa Top-Tier Corea del Sur para ciencia y tecnología: ¿qué es y cómo funciona?

La Visa de Primera Categoría, mejor conocida como Visa Top-Tier, de Corea del Sur es una nueva categoría de visado en el país asiático para atraer a las mentes más brillantes del mundo al terreno surcoreano, ofreciendo no sólo un destino atractivo para desempeñarse, sino también con un proceso simplificado en el trámite migratorio; es decir, reducirá la burocracia para científicos y científicas de alto nivel.

El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación (MSIT) dieron a conocer la iniciativa a inicios de este mes, cuya política ya ha entrado en vigor y solicita estrictos requisitos para ser aplicable a investigadores o investigadoras de renombre internacional.

De acuerdo con la información compartida tras la creación de la Visa Top-Tier, este permiso no es sólo un tipo de visado, sino que se trata de un conjunto de vías de visa que abarcan cuatro categorías y seis subtipos; diseñada para adaptarse a diferentes etapas de la vida y carrera profesional de las personas científicas de primer nivel, el conjunto se divide de la siguiente manera:

F-2-T: Residente de alto talento.

Residente de alto talento. F-2-T1: Familia de Residentes de Alto Talento.

Familia de Residentes de Alto Talento. E-7-T: Actividad específica para los mejores talentos.

Actividad específica para los mejores talentos. D-10-T: Buscador de empleo de alto nivel.

Buscador de empleo de alto nivel. F-5-T: Residente Permanente de Alto Talento.

Residente Permanente de Alto Talento. F-5-T1: Familia de Residentes Permanentes de Alto Talento.

La expansión de esta visa se alinea con la hoja de ruta de Seúl “Cerebros para Corea”, cuyo objetivo es atraer a 2,000 científicos o científicas de primer nivel a la República de Corea para el año 2030. Debido a ello, el Ministerio de Justicia y el MSIT redujeron la dificultad burocrática de los procesos migratorios, ofreciendo a cambio un proceso de solicitud en línea simplificado que se puede completar en dos semanas.

Requisitos para obtener la Visa Top-Tier de Corea del Sur para ciencia y tecnología

Las personas investigadoras, científicos y científicas, así como sus familiares directos, recibirán una visa de residencia (F-2) que otorgará total libertad laboral y acceso acelerado a la residencia permanente (F-5); sin embargo, las personas seleccionadas deberán contar con estrictos lineamientos para ser consideradas como élite científica y acceder a la Visa de Primera Categoría de Corea del Sur.

Según la información del anuncio de extensión de esta pretigiosa visa, los requerimientos de las personas talentosas en tecnología y ciencia son:

Haber ganado un prestigioso premio internacional como el Nobel o la Medalla Fields , o figurar en el índice de Investigadores Altamente Citados (HCR) con publicaciones originales en revistas de élite, tipo Science o Nature .

, o figurar en el índice de con publicaciones originales en revistas de élite, tipo o . Poseer patentes triádicas registradas en Estados Unidos, Japón y Europa.

registradas en Estados Unidos, Japón y Europa. Generar más de mil millones de wones en regalías por licencias de tecnología.

en regalías por licencias de tecnología. Tener al menos cinco años de experiencia como investigador o investigadora principal (o profesor asistente) en una de las 100 mejores universidades del mundo.

Poseer patentes triádicas registradas en Estados Unidos, Japón y Europa, generar más de mil millones de wones en regalías por licencias de tecnología, o tener al menos cinco años de experiencia como investigador principal o profesor asistente en una de las 100 mejores universidades del mundo.

“Prevemos que esta mejora institucional impulse la llegada de talentos científicos extranjeros de primer nivel y, al mismo tiempo, fortalezca significativamente la capacidad de investigación de nuestras instituciones”, declaró el ministro de Justicia, Jung Sung-ho, a inicios de este junio 2026.

Beneficios de la Visa Top-Tier de Corea del Sur

El viceprimer ministro del Ministerio de Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación en Corea del Sur, Bae Kyung-Hoon, resaltó la importancia de la atención integral al retener las mentes más brillantes del mundo, comprometiéndose a resolver las quejas sobre el terreno para garantizar un entorno de investigación óptimo y permita el crecimiento de la carrera profesional.

Debido a ello, la Visa Top-Tier ofrece los siguientes beneficios a sus personas seleccionadas:

Estatus de residencia F-2 inmediato, tanto para el solicitante como para su familia directa.

Residencia permanente después de sólo 3 años.

Proceso simplificado de solicitud de visa electrónica , sin necesidad de acudir a embajadas ni oficinas de inmigración.

, sin necesidad de acudir a embajadas ni oficinas de inmigración. Permiso para invitar a padres y empleados domésticos a Corea.

La Visa de Primera Categoría representa el compromiso del gobierno surcoreano en la construcción de una industria de alta tecnología y máxima investigación científica en el país, ofeciendo posibilidades reales y simplificadas a las personas de primer nivel que busquen construir su futuro en Corea del Sur.